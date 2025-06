Prepárate para perder como el señor del tobogán

El nombre del tenista español Rafael Nadal en la Philippe Chatrier / EFE/EPA/TERESA SUAREZ

No soy mucho de hablar con futbolistas, si acaso, trato de cerrar la maldita boca y conectar el oído para aprender. Asumo que de fútbol voy justito, y cuando estoy con alguien que vive de él, pues presto atención. Pero claro, esto es un planteamiento teórico, la puñetera realidad es que si la conversación se hace larga me relajo y aparece el periodista charlatán que llevo dentro y se apodera de mí. Es un momento peligroso porque lo normal es que meta la pata.

Y pasó que un día estaba con un jugador cuyo nombre no diré porque no viene al caso y porque da lo mismo, y mientras hablábamos de comunicación y futbolistas profesionales, con todo mi ‘papo’ le dije “Messi ha perdido más Champions y más Mundiales de los que ha ganado y eso que jugaba en el Barça y en la selección argentina”. Conforme estaba terminando la maldita frase algo me decía “ya la has cagado Carlos, porque va a pensar que le estás diciendo que es un paquete…”, pero no, él me miró sorprendido, asintió con la cabeza y su mirada se perdió en el limbo mientras pensaba en la ‘super frase’ de libro de autoayuda que le acababa de soltar.

Todo era porque yo trataba de explicarle que en el fútbol se pierde más que se gana y que si hasta Messi ha perdido más Champions de las que ha ganado, tú, amigo futbolista desconocido, debes estar preparado para la derrota porque te va a acompañar durante toda tu carrera. Por lo tanto, cuando estés arriba del caballo, frena, porque a cuanta más velocidad vayas, más dolorosa y dañina será la caída. Porque te aseguro que un día u otro te vas a caer.

Es algo que tengo presente desde que alguien muy sabio que mandaba en la parcela deportiva del Valencia CF me dijo hace mucho tiempo que cuando las cosas te vayan bien, déjatelo todo ordenado para cuando te vayan mal, y ahora que cada mañana cuando me miro al espejo veo a un señor con pelo y barba canosos, trato de aplicarlo en mis quehaceres diarios porque vale para todo, para el fútbol, para las relaciones de pareja y hasta para los ensayos con mi grupo de rock, que tenemos un bolo en julio y como la última actuación nos fue bien, nos creemos los Ramones y ya nadie dice por el grupo de WhatsApp, “oye, ¿cuándo quedamos para ensayar?”. Se viene desastre…

Y de repente veo una entrevista de Alex Corretja a Rafa Nadal con motivo del homenaje de Roland Garrós al señor que le falta un tobogán, y el primero le dice que seguramente cada vez que saltaba a la pista pensaba que, a cinco sets, con su estilo de juego y con lo preparado mentalmente que estaba, iba a ganar siempre. “Te juro que no”, le dice el del tobogán, “siempre pensé que podía perder cada día, he ido construyendo los títulos y las victorias desde la duda y desde el respeto total hacia cada situación y hacia cada rival. Esto es así, es real, no es una pose, pero eso no quita que no tuviera la confianza de sentir que si jugaba bien tenía una gran posibilidad de aspirar a todo”. Ya ven, pensar que puedes perder es el primer paso para empezar a ganar.

PD: La conversación con el amigo futbolista desconocido fue en inglés, así que lo más probable es que no se enterara de nada… Pero vaya, no dejemos que la realidad nos fastidie un artículo de opinión.