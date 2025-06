Recta final para la moción de censura en Torrent (o no)

Amparo Folgado, el domingo por la noche en la recepción del Torrent CF. / A. T.

Para los torrentinos de 'tota la vida' el año se divide en dos partes; 'abans i després de festes'. Es decir, antes y después de la última semana de julio, en los que se venera als Sants de la Pedra, Abdó i Senent. Todo lo que tenga que pasar antes, que pase, y si no pasa, que suceda ya en septiembre. Más o menos con estas palabras se expresó el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent, Xavi Martí, en una entrevista en este periódico sobre los plazos de la tan comentada y posible moción de censura contra la popular Amparo Folgado. 'Tiene que ser antes del verano', precisó el nacionalista. Como ustedes saben contar perfectamente, cuenten. Deben transcurrir 10 días hábiles desde que se presente la moción hasta el pleno en que debe votarse y la tensión por la cuenta atrás, obviamente, se ha disparado. En ambos frentes. Julio ya está ahí.

Desde el entorno de la alcaldesa dejan caer que Torrent 'es más que las asociaciones, parroquias y moros y cristianos' . Y tienen razón. Torrent dejó de ser pueblo hace décadas y entre sus 90.000 habitantes hay de todo: desde aquellos que tienen el Rh negativo del carrer del Convent hasta gente que no sabe ni quien gobierna la ciudad ni le importa, porque duermen allí como podrían hacerlo en Majadahonda. Y todos votan, independientemente de lo que digan los corrillos y cotilleos sobre el mal carácter de tal y la desesperada ambición de cual. Desde el gobierno del PP ya se vende una posible mayoría absoluta en 2027 si PSPV y Compromís llegan a la alcaldía con el apoyo de un exportavoz de Vox. Lo que no se tiene en cuenta desde las filas populares es que nunca nadie baila solo y que todos los movimientos políticos, y más ahora, vinculados. Por ejemplo: si MªJosé Catalá -enfrentada con Folgado desde hace años- es obligada, finalmente, a ser candidata a la Generalitat Valenciana exigirá contraprestaciones y ¿alguien duda de que una de ellas será pedir que el partido en Torrent lo lideren sus fieles? Otra cuestión es el impacto que supondría para el PP perder la quinta ciudad de la Comunitat Valenciana. Con decenas de ayuntamientos gobernados, no sin problemas, junto a Vox, muchos se preguntan por qué no se ha podido retener la mayoría en la capital de l'Horta Sud con solo dos años trabajando juntos y, en cambio, en otros municipios sí.

Mientras los días pasan y PSPV y Compromís confirman las negociaciones para un posible gobierno, los populares confían y sus futuros aliados temen que el edil no adscrito, Guillermo Alonso del Real, no aguante las presiones. Estas, efectivamente, no serán pocas. Televisiones nacionales, entorno dana, su propio entorno al que tendrá justificar un apoyo a un gobierno de izquierdas, y hasta se habla de una posible presencia de Feijóo el día de autos si finalmente sucede, como una muestra de apoyo a Folgado. Todo se verá. Y todo irá en aumento, también la crispación. Esta semana hay pleno y, por primera vez junta, la oposición puede sacar adelante una comisión para investigar los contratos de la dana. Poca broma.

'Vestir al sant'

De momento, la partida está ahora exclusivamente en manos de la oposición quien, como diría un viejo halcón de la política valenciana, tiene la responsabilidad de 'vestir al sant'. O sea, dotar de argumentos la moción de censura. El 1+12 no vale, ni tampoco el yo fui la fuerza más votada. Habrá que ofrecer más argumentos y más sólidos para que un movimiento tan trascendental encuentre no solo la aceptación orgánica (desde Ferraz y desde la plaça del Pilar) sino también, y más importante, aceptación social. Si no, puede parecer que solo es un cambio de sillones basado en la fría aritmética. Y aquí también hay lucha. La moción solo saldrá adelante si el candidato es Jesús Ros. En eso parecen estar todos de acuerdo. Otro candidato no es posible. ¿Pero qué pasará después? Las pugnas para liderar el PSPV de Torrent tampoco son moco de pavo, como todas las del PSPV en general. Andrés Campos, Edu Gómez, Trini Castelló y hasta hay quien habla de Nati Fajardo. Como he comentado antes, ningún movimiento ahora se puede entender en soledad. Todo está unido siempre. Hasta lo que no se ve. Hasta quien prefiere mantenerse en la sombra.