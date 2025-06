Tauromàquia i cultura? Oxímoron!

Lliurament del Premi Nacional de Tauromàquia, en gener passat. / Levante-EMV

Fa uns dies els valencians arribàvem a l’equador de la legislatura sota la gestió política de la dreta extrema (PP i Vox ho són). I això, com diuen els humoristes, són dues notícies: una bona i una mala. La bona és que el govern de Mazón ja ha arribat a la mitat del mandat. La mala és que encara falten dos anys perquè s’acabe. I en què creuen vostès que estan treballant ambdós partits al complir-se sis mesos de la dana? Exacte: en atorgar l’Alta Distinció de la Generalitat a la Fundación Toro de Lidia radicada en Madrid. Que potser no hi ha millors candidats? Una condecoració arbitrària, inoportuna i injusta. Arbitrària perquè és fruit de la discrecionalitat; inoportuna perquè resta mèrit i valor als qui es veuen forçats a compartir-la; i injusta perquè difícilment hi haurà una entitat amb menys mèrits culturals.

Si preguntes quins mèrits acumula la Fundación Toro de Lidia per a tan alta distinció, PP i Vox contesten a l’uníson: “Defensa la tauromàquia com a patrimoni cultural”. Tauromàquia i cultura? Un oxímoron, com allò de gratacel horitzontal. Cultura i tradició és també la corrupció a casa nostra. Així que ja tarden en premiar als corruptes que han ostentat càrrecs importants en el PP valencià, partit que ha col·leccionat corruptes amb el mateix afany que quan érem xiquets col·leccionàvem cromos.

Quant a declarar els bous al carrer Bé d’Interès Cultural és una exageració populatxera. BIC és el Castell del Papa Luna, el Misteri d’Elx i la Llotja de la Seda de València, per exemple. Equiparar-los és una exageració, i tota exageració és propaganda. Cap novetat, d’altra banda. Perquè PP i Vox ja han demostrat abastament que no tenen allò que es coneix com a ‘vergonya torera’. Probablement Calígula i Neró haurien dit el mateix al seu moment sobre les lluites de gladiadors al Coliseu i als espectacles de sang quan els condemnats eren mutilats a la sorra del circ o llançats a una gàbia de lleons. Vaja, que amb criteris tan espuris, qualsevol dia declaren BIC el Ventorro.