De la transformación a la regresión: la formación del profesorado con el PP

Alumnos de un instituto en Llosa de Ranes. / A.LL.

Cuando hablamos de calidad educativa, pocos factores tienen un impacto tan directo como la formación permanente del profesorado. No se trata solo de aprender nuevas metodologías o tecnologías, sino de dotar al profesorado de herramientas para afrontar los desafíos de una escuela que quiere ser más inclusiva, más equitativa, más democrática y más comprometida con la transformación social. Ese era el horizonte que guiaba el Plan Bienal de Formación 2022-2024 del anterior gobierno progresista del Botànic.

Sin embargo, la Resolución publicada por el actual Gobierno del PP para el curso 2025-2026 supone un retroceso alarmante. No es una mera diferencia de enfoque. Es un cambio de paradigma. Es pasar de una concepción integral, comprometida y transformadora de la educación, a una lógica tecnocrática, descafeinada y superficial, que abandona las prioridades de inclusión, equidad, coeducación, participación y cultura democrática.

El plan anterior concebía la formación del profesorado como un instrumento esencial para la transformación educativa. Su propósito no era únicamente mejorar las competencias técnicas del profesorado, sino también acompañarlo en la construcción de una escuela que no dejara a nadie atrás. Las líneas estratégicas del plan 2022-2024 incluían de forma explícita la inclusión educativa, la coeducación, la igualdad de género, la diversidad sexual y afectiva, y la equidad territorial y social.

Estas líneas eran estructurales. Se entendía que la mejora profesional debía orientarse al éxito de todo el alumnado, especialmente el más vulnerable. La formación ayudaba a comprender y responder a las desigualdades, a prevenir y detectar la exclusión y a generar una comunidad educativa cohesionada y crítica.

El nuevo plan del PP vacía de contenido esta dimensión ética y social de la educación. La inclusión desaparece como eje vertebrador. La coeducación ni se menciona. La diversidad se reduce a una referencia genérica al bienestar emocional. Y todo el discurso se centra en competencias académicas básicas, rendimiento en PISA, tecnologías emergentes y gestión de emergencias.

Una de las claves del modelo del Botànic fue empoderar a los centros educativos. El plan de formación partía del reconocimiento de que los centros son organizaciones que aprenden, núcleos de innovación y cambio, y que solo desde su protagonismo se puede transformar el sistema educativo. Por eso, los Programas de Formación de Centro (PFC) eran la herramienta central, con acompañamiento del CEFIRE, liderazgo de los equipos directivos, y articulación con el Proyecto Educativo, el Plan de Mejora y el Plan Director de Coeducación.

Este modelo daba voz a los docentes, fomentaba el trabajo en equipo, la reflexión compartida y la investigación educativa. Era una apuesta por la autonomía responsable, la profesionalidad docente y la mejora desde dentro.

El nuevo plan del PP rompe esta lógica. Recentraliza la formación, invisibiliza los proyectos de centro, y convierte la oferta formativa en un catálogo de cursos desconectados de la realidad de los claustros. La función tutorial, la coordinación de formación, el desarrollo curricular o la innovación ya no están ligados a la identidad de cada centro, sino a decisiones tomadas desde la Avenida de Campanar. Una regresión autoritaria y burocrática.

Entre las políticas más valoradas del anterior plan de formación estuvo el programa iMou-te, una iniciativa que permitió durante varios cursos que miles de docentes visitaran otros centros de la Comunitat Valenciana para observar buenas prácticas, compartir aprendizajes y construir redes reales de innovación pedagógica.

Era una política sencilla en su diseño, pero profundamente transformadora. Ponía en valor lo que ya hacían bien muchos centros públicos, reconocía el saber profesional docente y promovía el aprendizaje entre iguales como motor de mejora.

Su desaparición bajo el actual gobierno del PP no responde a razones técnicas ni presupuestarias. Responde a una visión autoritaria y jerarquizada del sistema educativo, que desconfía de la autonomía docente y teme el poder de una red de centros públicos fuertes, innovadores y conectados.

En el plan del gobierno del Botànic las acciones formativas se centraban en impulsar prácticas inclusivas, estrategias de codocencia, experiencias de aprendizaje cooperativo, modelos de evaluación competencial, metodologías activas, digitalización crítica y contenidos integradores.

El plan del PP reduce la formación a la adquisición de competencias instrumentales, desconectadas del sentido profundo de la educación. Y esto no es casualidad. Es una estrategia deliberada para desactivar la escuela pública como espacio de pensamiento crítico, de compromiso con la igualdad, de construcción de ciudadanía.

Es una opción política. El desmantelamiento silencioso del legado educativo del Botànic. No se puede hablar de libertad educativa mientras se ignora la diversidad. No se puede hablar de calidad mientras se recorta la equidad. Y no se puede hablar de futuro mientras se entierra todo lo que construye una escuela pública transformadora.