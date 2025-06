Uns pressuposts de Trump a les Corts Valencianes

Imatge d'arxiu d'una Trobada d'Escoles en Valencià. / L-EMV

No sé si esteu al cas de l'enfrontament de Trump amb la Universitat Harvard a compte de l'acte de «resistència intel·lectual» que té la comunitat educativa d'aquella institució davant les envestides de Trump. El cas és que la batalla política ha derivat en econòmica: Trump va començar per les retallades de les aportacions de fons del govern dels Estats Units a Harvard i ha continuat amb la rescissió de contractes de totes les agències federals amb la Universitat. Una mort per asfíxia provocada per ofegament, agafant el símil que Rafael Castelló va usar recentment per a referir-se a l'actitud del govern valencià amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

A casa nostra, encara que són moltes les associacions que treballen en defensa de la cultura del poble valencià, va ser únicament Acció Cultural del País Valencià l'entitat que el conseller de cultura de VOX va anomenar expressament en aquella infame roda de premsa en la qual es vanagloriava de l'estrangulament que havia programat. Seguint el patró previst, i ja amb VOX fora del govern valencià, Acció Cultural va patir el 2024 una retallada de les subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana del 80,5% respecte a les de 2023. I han arribat a zero en els actuals pressupostos de PP-VOX. Amb el seu full de ruta el conseller està acabant amb Acció Cultural.

En una societat polaritzada, amb concepcions distintes sobre valors a defendre, sobre quines són la cultura i la llengua genuïnes, és normal que les accions i les decisions d'opcions polítiques contràries es diferencien clarament. Forma part del joc democràtic i és comprensible que es premie o es beneficie més la gent afí que l'altra. Però aquesta normalitat democràtica considera també el fet que l'adversari no desapareix. Pot haver perdut, però encara està present perquè les victòries ni són per a sempre ni són absolutes.

El que no és ni mig normal és que es faça un ús dels diners públics com a ferramenta d'extermini del contrari. Mazón, que encara governa amb el permís de VOX, com Trump, no és el propietari dels diners que contenen els pressupostos. El seu partit és qui els administra ara, però els diners no són seus i no hauria de ser lícit usar-los per a minar l'oposició. Acció Cultural inverteix els diners de les subvencions en activitats culturals com ara concerts musicals, l'escola d'animació, els Escoltes Valencians, les classes de llengua de la fundació Carles Salvador o les presentacions de llibres. Unes activitats que han generat una despesa en el teixit cultural valencià de més de 220.000 € en 2024. No s'ha d'oblidar que la contribució, el retorn a la societat valenciana via impostos i tributs en 2024 va ascendir a 225.000 €. Són diners de tots, que llevant-los dels pressupostos els lleven a la societat valenciana.

Però el problema no és (sols) Mazón, és el PP. ¿Com s'explica sinó que actes de censura contra la cultura popular com ara la desaparició d'una subvenció de 15.000 € per a la Federació Coordinadora de Muixerangues no tinga una resposta airada en contra per part de l'agrupació local del PP d'Algemesí? Òbviament perquè estan conformes amb el que diu el seu partit. I podem parlar obertament de censura perquè és inevitable sumar altres actes semblants, com els 15.000 € que també han retallat a la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i a continuació parlar dels 37.000 € de dotació econòmica que tenen les medalles d'or al reconeixement al valor als escoltes del president Mazón el 29 d'octubre. No són els pressupostos de la reconstrucció, són els pressupostos de l'odi contra tot allò que represente la llengua i cultura del poble valencià.

Acció Cultural sobreviurà malgrat que els seus esforços i ho farà no sols resistint l'embranzida del trumpisme de pandereta, ho farà continuant amb les seues activitats i buscant noves fonts de finançament, teixint aliances amb altres actors i actrius de la cultura.