Arranquem els paravents

No para de repetir-se que per salvar-nos la vida ens hauríem de dedicar a la recerca de... a la recerca de... De què? En realitat ignora què ha de buscar per tornar a il·luminar la mirada i creure en la humanitat, la distant i la més propera. Només desitja escapar del tarquim repugnant que envaeix periòdicament els carrers: insults, humiliacions organitzades, polítiques d’estat que envien humans a rastrejar altres humans per sufocar-los els pulmons i, de pas, les religions, ideologies o nacionalitats diferents. Quant de verí i quantes víctimes! Quanta culpabilitat i quina poca justícia! De vegades ha pensat a fugir lluny, però sap que a casa seua compten amb ella per refermar la lluita contra els horrors institucionals. Què ens podria atorgar energia suficient, s’interroga, per cenyir-nos la vista en les barbaritats dels justiciers i justicieres que ens encenen la sang cada segon des de cel, mar, terra, aire i xarxes socials, i alhora per eixir a combatre-les?

De sobte, a la vora del desesper, gira la jaqueta nefasta de la vida i ho descobreix: desvetllar les mentides. Aquesta ha de ser la primera, primeríssima, de les resolucions a prendre. Com haguérem evolucionat, es pregunta, com viuríem l’actualitat si els embolicadors no disposaren d’escenaris ficticis per camuflar les seues fraudulències? Hem de senyalar les falsedats, destapar-les, perseguir-les sense descans, fondre les mitges veritats, denunciar-les. I, per damunt de tot, exigir la formació d’un pensament inclement, actiu i transparent, per ajusticiar-les d’immediat.

Per això declara oberta la caça i captura dels milers de núvols tòxics, la majoria fossilitzats per individus que sols escodrinyen poder i més poder. Hem de dir prou, exposa ara públicament. Hem d’agrupar-nos tots a una per esgarrar els paravents que dissimulen les boques que vomiten fal·làcies sobre fulls, micròfons, Internet, càmeres... Perquè, per a la bona gent, és supervivència d’última hora que la veritat nítida, amb totes les seues implicacions, domine les consciències i la justícia. Perquè no hi ha una altra manera de recuperar la pròpia rectitud.