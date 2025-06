Entre cloacas

Neus, junto a la delegada del Gobierno, en Catarroja. / JM López

Lo nuevo es el contexto, el canal. No es la primera vez que un presidente todopoderoso rompe con uno de sus consejeros y apoyos principales. No es la primera vez que esa ruptura es temprana. Lo nuevo es que rompan a través de mensajes en una red social y echen pestes uno del otro a través de ese medio. La amistad en tiempos digitales debe ser algo así. No está tan lejos. Aquí hay también un ministro que utiliza la red de Musk como su principal manera de estar en política. Hay un asesor áulico de la presidenta de Madrid que anuncia procesos a través de la red también. E incluso el presidente valenciano, antes de que la riada mutilara su futuro político, estaba volcado en esa vía de comunicación directa.

Somos seres adheridos a un móvil. Es como decir que estamos entregados a las redes sociales y las plataformas de mensajería. No se trata de juzgar de si es bueno o es malo. Se trata de parar a analizar las consecuencias. Nos hemos lanzado sin red a un engranaje de comunicación cuyos algoritmos favorecen la tribu y la ira, la autoaformación grupal y el enfrentamiento con las otras. Alguien dirá que mejor esta forma de guerra digital que no las bayonetas y los misiles, y sí, podía ser así, pero los albores del nuevo mundo están mostrando también indicios preocupantes si uno cree en la democracia liberal y los valores ilustrados que la forjaron.

Ese mundo ha empezado a resquebrajarse y posiblemente la primera causa, aunque se nos pase por alto, es que las nuevas formas de relación social han alimentado eso que algunos teóricos han denominado los tecnopopulismos. Trump es la versión más elevada de esa conjunción de personaje de reality show que dinamita la política del siglo XX para explorar nuevas formas más autoritarias y desconcertantes, incluso con un aire de desorden, porque se rigen ya no por la razón del orden liberal, sino la de los algoritmos.

¿Cómo saldrá la democracia de este envite es la gran pregunta? En eso estamos, descubriendo la respuesta.

Que la democracia sea muchos días hoy una burla tiene mucho que ver con ese pringue nuevo, de origen tecnológico, en el que nos estamos enfangando rodeados de incertidumbre y frivolidad. Pienso en lo de Leire Díez. Si algo es, es patético. Lo que más me inquieta (y creo que es bastante general) es que no he conseguido situarme. Aun no sé de dónde viene esta bomba, si del lado de Koldo y Ábalos, de los enemigos de la UCO, de Ferraz, de Villarejo y las cloacas de Interior, de la ‘fachosfera’ o de los constructores del caos. Lo cierto es que esa sensación es la que queda: caos, que crece ante la falta de explicaciones de voces oficiales, ‘normales’. Y el contrapeso natural del caos ya sabemos qué es: la autoridad.

De una democracia en constante burla y un ambiente de caos y descontrol puede que por un momento se beneficie ahora el PP de Alberto Núñez Feijóo, pero posiblemente sobre estos pilares se está construyendo una forma de nuevo populismo, como los que vemos en países cercanos. La rabia y la frustración ya sabemos qué criaturas políticas engendran.

¿Lo que queda es dejarnos llevar? ¿Esperar? Quizá fuera lo más rentable en función de las posibilidades de éxito de cualquier alternativa. Eso y empezar a pensar en refugios existenciales y emocionales. Pero el ser humano es sobre todo esperanza y si hay una forma de resistencia frente a la ola que crece, creo que la vimos estos días cerca.

Paradójicamente, el asunto vuelve a ser de cloacas. Pero de las de verdad. La escena de la semana, además del esperpento de la periodista con mono de fontanera, ha sido la de Neus, la mujer de Catarroja que se presentó con una bolsa de vertidos fecales ante el ministro que pasaba por allí). Porque la dana nos ha puesto también ante nuestra miseria del siglo XX, que es el crecimiento desordenado. Así, un problema viejo multiplicado hoy por la riada es que en pueblos como Catarroja no hay alcantarillado general, funcionan aún ancestrales acequias. Hay redes 5G, fibra, tecnología digital como en cualquier rincón, pero en otras cosas, más básicas, modernizamos Cañas y barro. La consecuencia es que, tras las inundaciones, los vertidos fecales son constantes en casa de Neus. Ella sí que sabe de cloacas. Lloró y expresó su frustración ante la comitiva del poder. Y al menos, encontró consuelo. Un hombro sobre el que llorar. La delegada del Gobierno se apartó del grupo y, junto a un concejal, se dedicó durante muchos minutos sobre todo a escuchar y mirar a los ojos. Ahora espero que esté buscando ya soluciones, no solo a lo de Neus, aunque no sea fácil.

Esto no es un panegírico de una figura política ni de un color, que no se entienda así, sino una reflexión sobre una manera de estar en una atmósfera difícil. Porque la política en la que aún queremos creer posiblemente solo tenga una oportunidad de supervivencia a partir de la humildad: de escuchar, mirar a los ojos de cerca, mancharse de barro y meter la mano en las cloacas (ser útil). No hay más y es fácil que no sirva, porque la ola viene brava, pero conviene empezar a mostrarle que hay principios que no va a derribar.