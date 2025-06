Un menú sin carne y sin dana

Carlos Mazón en la Conferencia de Presidentes. / EFE

A los presidentes y presidentas autonómicos se les ha olvidado, así como al jefe máximo del Gobierno, que no hace ni ocho meses que en una de sus comunidades y en este país llamado España sucedió una tragedia sin parangón en décadas. Es de entender: en esa agenda inviable con un sinfín de cuestiones a una media de 37 segundos por presidente y tema, que en la C. Valenciana fallecieran 228 personas en una jornada de pésima o nula activación de las Emergencias por parte de la administración autonómica responsable y que, después, la ayuda y la reacción estatal tardaran en llegar, no es importante. Entre los 14 temas del orden del día, nadie del PP ni del PSOE ni de otros partidos vio conveniente dedicar uno de ellos, aunque fuera pequeñito, a analizar la mayor catástrofe sucedida en décadas en la 'piel de toro'.

No tanto como para ser, por ejemplo, un punto del orden del día, tener un anexo especial o una atención específica en algún momento del encuentro que diera la sensación a los ciudadanos de que el Estado y las CCAA van a mejorar los protocolos con el objetivo, quizás, de que el sentimiento de desprotección y desconfianza no vuelva a dispararse hasta las cotas a las que llegó 29 de octubre y siguientes.

Pero no. Es más importante agitar cada uno su banderita monocolor, posar en una foto en la que nadie respira de la tensión que hay y escenificar sofocos airados cuando uno de tus iguales habla en un idioma diferente al tuyo. Eso sí que es de relevancia y ayudará, sin duda alguna, a la mejora de la calidad de vida de millones y millones de personas a las que, ahora mismo, les interesa menos cero lo que suceda o se griten en el Palau de Pedralbes porque es el mismo guión de siempre desde hace muchos años.

Los presidentes del PP acudieron a la cita a exigir elecciones a Pedro Sánchez. A nada más, no se equivoquen. Ni vivienda, ni energía, ni financiación...Los presidentes del PP fueron a hacer ruido. ¡Si hasta Carlos Mazón le ha pedido elecciones 'por la mala gestión de la dana' a Sánchez! Sería hilarante sino fuera porque resulta tremendamente insultante. Más de siete meses después de la tragedia que todavía lloramos, el presidente de Generalitat aún no ha dado toda la información de donde estuvo el 29 de octubre después de comer en el Ventorro hasta las 17 horas pasadas. Es seria la cosa. ¿O no? Pero con una mani en ciernes, todo el monte es orégano.

El frío protocolo

Y hablando de especias... El personal del Palau de Pedralbes apagó la luz ya bien entrada la noche. Hasta entonces, el día fue frenético. Los presidentes y presidentas disfrutaron un menú sin carne a cargo del Chef Carles Gaig, todo pescadito y verdura con mucho producto de la Costa Brava, Osona, Reus y Girona. El vino tinto fue del Abadal Picapoll, DO Pla de Bages; y el blanco, Les Terrases, DO Priorat. SIguiendo con aquello de los gestos y las simpatías, algun producto de la zona afectada por la dana se podía haber promovido, digo yo. Si no vas a dedicar un bloque entero para garantizar que una falta de coordinación así vuelva a suceder (que es lo que se debería haber hecho), al menos haz como que te has acordado un poco. Seas del partido que seas. Sabe más de esto la reina Letizia que muchos expertos y expertas en frío protocolo.