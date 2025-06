Mazón, en el centro de la imagen, antes de la foto de grupo con Sánchez, Felipe VI, y el resto de presidentes. / David Zorrakino/EP

Leídas las crónicas españolas de la evitable conferencia de presidentes autonómicos. ¿Cómo sale retratada la presencia de la Comunitat Valenciana? Casi inexistente, a pesar de haber sufrido hace solo siete meses la peor catástrofe natural en España en mucho tiempo. Un par de renglones por eso del president, Carlos Mazón, de apoyarse en la gran riada para pedir elecciones anticipadas a Pedro Sánchez para afrontar la reconstrucción con fuerza nueva y presupuestos vigorosos. ¿Tú también? Pensé durante la comparecencia del jefe del Consell que iba a decir que él estaba dispuesto a hacer lo mismo, que era importante que la ciudadanía se expresara tras una tragedia así, pero no. Ya sabemos, el malo es el otro. El culpable es el otro, incluso de que tenga protesta día sí, día no, y manifestaciones de miles de personas, y las encuestas le dejen por los suelos. Es por los otros. Esa es la atmósfera política actual. No se frustren.

Así que perfil bajo en la conferencia, casi invisibles, si no fuera un pelín por la dana. Posiblemente era lo que buscaban en la Generalitat, que ya llevan mucho en el foco español (madrileño): mejor un poco de sombra. Denle la vuelta a la tortilla y verán el drama: el protagonismo solo nos llega si estamos en medio de una tragedia. Es lo que pasó en Santander, en la última conferencia, que era la primera salida de Mazón tras la dana y él era el objeto de todas las miradas, incluso los suyos le miraban de reojo, daban poco por él. Y aquí está. Vivo y coleando. Al frente de la Comunitat Valenciana de siempre. La medianía de toda la vida. Desde que en la transición le quitaron la etiqueta de nacionalidad histórica y la enviaron al furgón de la cuota general.

Mazón prefirió no sacar los pies del tiesto en Barcelona. Ni siquiera en el profundo tema del pinganillo. Evitó cualquier mínima crítica a Isabel Díaz Ayuso. Ni al comentar la jugada ni en la misma jugada. Mandatarios populares como el gallego o la balear hicieron una parte de su intervención en la lengua propia. Él se quedó en el saludo y luego, al ‘cristiano’, la verdadera identidad.

Y tampoco tuvo perfil propio en lo mollar, que son la vivienda y la financiación autonómica. Esos eran los temas de calado, en los que se está jugando el rumbo de los próximos años. En la vivienda la Comunitat Valenciana ha tenido manifestaciones importantes (incluso un asentamiento de protesta en la plaza del Ayuntamiento). El asunto se merece salir del ‘no es no’, un debate amplio, que puede partir de la oferta del Gobierno. ¿Por qué no? Pero la consigna popular era el no, que hoy toca manifestarse contra “la mafia”. Eso es lo que hay. Si se quiere tanto a Emiliano García-Page, que es capaz de sacar los pies del tiesto socialista porque pone por delante lo suyo en Castilla-La Mancha, ¿por qué no seguir el ejemplo?

La financiación autonómica es la oportunidad pintiparada para ello. Nadie está peor que la Comunitat Valenciana con este reparto. Van décadas de trato injusto y seguimos. ¿Por qué no ofrecer una propuesta seria y un calendario? ¿Por qué no pedir un diálogo al margen de siglas? Proponer algo, un gran cambio institucional que saque el asunto de la parálisis actual, que tiene una razón clara: al final, se ha de votar en el Congreso y allí no se atisba mayoría posible. El bloqueo perjudica a la Comunitat Valenciana más que ninguna y favorece al Gobierno, que se quita problemas de encima, y a las autonomías que ya van bien con lo que hay, aunque ahora reclamen la financiación por estrategia. Que sea el presidente gallego el que pregunte a Sánchez en la conferencia si realmente no va a abordar este asunto tiene algo de broma histórica. Que el asunto central de eso que pomposamente llamamos un día ‘la agenda valenciana’ lo acaben liderando otros, debería hacer que pensar. El anterior president de la Generalitat, Ximo Puig, confesaba hace poco en estas páginas que dos de los tres asuntos que le dolía no haber hecho más eran la vivienda y la financiación. En esto último, porque optó también por el perfil bajo con Sánchez para atraerlo a sus posiciones. Y así estamos.

En fin, la Comunitat Valenciana vuelve a la crónica invisibilidad y la identidad diluida. Esta vez a razón del nuevo y más radical ‘no es no’. La estrategia gana a los ciudadanos.