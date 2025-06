Unidos como siempre

A largo plazo, los grandes relatos se construyen con mitos

A largo plazo, los grandes relatos se construyen con mitos. Un gran relato político es el que es capaz de incorporar a la acción recursos narrativos que dan sentido, que ponen en valor, que motivan a los actuantes. Por eso, una buena decisión política es la que se entiende por sí misma, sin necesidad de recurrir a complejísimas explicaciones a cargo del “aparato de propaganda”. Los mitos a los que aquí me refiero son piezas del discurso político o de la propia acción política que quedan establecidas como reales y necesarias, con independencia de su racionalidad y de su alcance. Probablemente, el mayor mito de las izquierdas sea “la unión”.

No debe sorprendernos: en los orígenes de la izquierda contemporánea –esencialmente asociada al crecimiento y organización de la clase obrera- la unidad era una necesidad apremiante. Asediado por patronos voraces, policías o militares brutales y gobernantes sin piedad, el proletariado se unía o era aniquilado políticamente y, a menudo, físicamente. La lucha de clases no era un invento: entenderla y actuar en consecuencia era asunto de vida o muerte. Por eso, desde entonces, la unión es parte de la esencia misma de los movimientos sindicales o socialistas. Eso sí: una vez alcanzada esa conclusión, que ha dejado su rastro fecundo en infinidad de denominaciones o programas, las organizaciones de izquierdas se dedicaban, cuidadosa, amorosamente, a despedazarse internamente o a las más próximas. Es irracional, pero no ilógico: si se alcanzaba una unidad perdurable y eficaz, el mito aglutinador se diluía: no puede unirse lo que ya está unido. Así que tocaba quebrar, escindir, rasgar. Sólo así se podía, el día siguiente de la ruptura, volver a enarbolar la bandera roja de la unidad –ahora puede ser multicolor o morada-. Sólo así, en fin, se renovaba el mito y se regeneraba el relato. Un desastre.

Si buscamos una fecha histórica de referencia nos vale 1848, aunque hay una abundante genealogía que invocar. En ese año, Marx y Engels clamaban: “Proletarios de todo el mundo, uníos” –hay discrepancias sobre la traducción, pero no es cosa de pelearnos también por eso-. Y les salió un Manifiesto apañado, útil aún como espejo de necesidades de los vulnerables; y aunque algo pasado de moda en alguno asuntos, salvable por su retórica inmersiva. Pero el caso es que el Manifiesto fue encargo de un grupo minúsculo, resultado de sucesivas escisiones. Algo hubo en su fuerza que le permitió popularizarse, pero no sería la unidad y coherencia de los llamados a movilizarse, que no tenían nada que perder salvo las cadenas y el odio a los camaradas. Y así, entre unas cosas y otras, se pasaron buena parte del siglo. Marx, tan admirable por algunas cosas, era un broncas de mucho cuidado, siempre dispuesto a machacar dialécticamente a quien hubiera sido su amigo y aliado –menos a Engels, gracias a Dios-. Quizá brilló como nunca cuando atacó el Programa de Gotha en 1875, por no ser suficientemente revolucionario, consiguiendo confundir a muchos compañeros y creando una desconfianza perdurable frente al Partido Socialdemócrata alemán, la organización de izquierdas más poderosa de Europa. Claro que, pasado el tiempo, los socialdemócratas en el gobierno asesinaron a líderes comunistas y que estos, sutilmente, proclamaron que entre socialistas y nazis no había apenas diferencias. Los nazis estuvieron encantados. “Bolchevique” significa “mayoría”, porque eran la escisión mayoritaria de un Congreso frente a los pobres “mencheviques”. Stalin acabó con los problemas. Y Mao. Nadie ha liquidado a tantos comunistas como los comunistas.

Pero no nos pongamos dramáticos. Hoy las balas y manifiestos son sustituidos por eficaces mensajes en las redes. El resultado es casi igual, en conjunto, aunque a efectos de morirte o no hay que reconocer que hemos progresado. Lo importante es asegurarse de que alguien, en algún despacho, está luchando denodadamente por romper una estructura de izquierdas en aras, normalmente, de una coherencia que de nada le servirá, dada su creciente impotencia y debilidad. No importa. La izquierda lo exige, lo necesita, le urge. La cosa se complica por otra manía del progresismo: ponerse sonoros, grandilocuentes nombres cada vez que fundan un partido o coalición o federación, que una vez roto, queda como un amargo recordatorio de ilusiones perdidas y, a la vez, de la estúpida presunción de un colega que estudió comunicación. Las proclamaciones de unidad, capacidad de agregar, potencia, etc., abundan, brujulean durante unos años, quizá de vino tinto y rosas rojas, hasta que se dejan engullir por la inevitabilidad histórica del socialismo y por la incapacidad de poner razón donde los sentimientos buscan habitar, y lo consiguen con pasmosa sencillez.

Seguramente esa convicción en la propia necesidad es la que conduce a muchos/as a regresar a las catacumbas cada vez que han salido a la superficie. Una vez, un dirigente de Partido Comunista Francés dijo que un revés no importaba dado que el advenimiento del comunismo era tan inevitable como un eclipse de luna. De Gaulle, que era de otra madera, le respondió que posiblemente tenía razón, pero que no conocía ningún partido dedicado a provocar eclipses de luna. Vamos, que la causa insondable de la ruptura por principios le debe mucho al sentimiento de superioridad moral que acompaña lastimosamente a la izquierda, liberándole de repensar cada mañana en términos de táctica y estrategia. En la derecha hay narcisistas, pero los de izquierdas se sienten más guapos, e irrefutables. Como decía el chiste cubano: llegó Fidel y dijo: cuando hicimos la Revolución estábamos al borde del precipicio, ahora, por fin, hemos dado un paso hacia adelante.

Pues en esas estamos. Yo sé lo que me digo: alguna vez participé en procesos de ruptura y, casi seguro, estaba equivocado. Los otros también, por supuesto. Así es el amor en las tierras de la izquierda y en los tiempos de cólera. Lo que creo es que a lo mejor es hora de aprender. Un poco. Sólo un poco. Al menos para no acelerar tragedias. Por ejemplo: miren unos y otros de ver si pueden evitar que España caiga en manos del PP y de Vox aplazando las cuitas que nos corroen, las penas internas que nos enfrentan con quienes protagonizamos mítines no hace tanto. Porque los espectros siguen ahí. Y las Santas Alianzas.

Y eso casi lo digo porque no sé para qué Sumar se empeñó, sectaria e inútilmente, en implantarse –es un decir- en el País Valenciano si ya está Compromis. Y menos entiendo lo que Compromis –donde milito asintomáticamente-, o una parte, quiere romper con Sumar por la cosa de la comparecencia del Presidente Sánchez para hablar de la dana. No lo entiendo. Pero es de guinness o, tribalmente dicho, de traca, conseguir romper en una misma jugada, impulsados por afamados líderes de Més –antiguo Bloc-: el Grupo Parlamentario de Sumar, la mayoría parlamentaria que mantiene entre suspiros el gobierno socialdemócrata más importante de Europa y al mismo Compromis.

Melancólicamente, leo en un libro de Sennett apropiadamente llamado “Juntos”: “El primatólogo Michael Tomasello ha descubierto que los chimpancés (…), cuando tienen que afrontar un desafío medio-ambiental incierto, cambian repentinamente de roles y pasan de colaborar a competir entre sí”. Supongo que lo harán debatiendo previamente si conviene ser coalición o federación o, en fin, cuándo deben convocarse primarias. Bueno, lo mismo cuando salga este artículo unos y otros hayan sentado cabeza. O no. Hay que tener paciencia y mantenernos unidos. Como siempre.