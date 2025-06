Prensa diaria en una biblioteca valenciana. / L-EMV

El pasado 17 de mayo el diario argentino Perfil publicó un artículo de la escritora y crítica cultural Leticia Martín con el título Nadie lee nada. Denunciaba que no cobraba por sus artículos desde hacía siete meses. La cuestión está en que se publicó en la web del periódico y en papel. El revuelo se hizo viral porque se eliminó el artículo de su dominio en internet, pero el papel, como es evidente, no se puede eliminar y la polémica todavía caldea por las latitudes de la Pampa argentina. Más allá de la situación de penuria de articulistas y periodistas en un mundo donde no se deja nada por devorar y precarizar, lo destacable del artículo fue lo que ha pasado desapercibido y es, a mi juicio, lo que Noelia Ramírez, una periodista cultural española, nos ha recordado de la mano de otro periodista, Ryan Broderick en aquello que denomina la muerte del consenso. En esta nueva era, porque estamos ante un mundo nuevo, los artículos ya no importan, ya no tienen influencia alguna en un contexto y en una situación que dominan los streamers, influencers, los conspiradores de turno o los podcasters que se multiplican como setas. Estamos ante una cultura visual, de las series, de los Apple AirPods. Sin embargo, hemos perdido la paciencia del subrayado que marca todo lectura auténtica y profunda.

Si cada vez la gente lee menos todo puede decirse y todo puede aceptarse, sin cortapisas, sin límite alguno. Entonces, ¿para qué escribir? Si no se lee, ¿por qué insistir en este acto catártico de la escritura? ¿Para despertar conciencias? ¿Para qué, si en ocasiones eres señalado por tiros y troyanos? Una sociedad que anula la verdad de su horizonte es una sociedad enferma. Esta es una de las razones por las que los populismos de derecha e izquierda están asentándose como fenómenos políticos normales. Da igual lo que se diga, cómo se diga, por qué se diga y para qué se diga. De ahí que el ejercicio de la escritura tiene que erigirse como una de las últimas trincheras frente a la arbitrariedad de los esbirros del poder. Harari hace una descripción perfecta, en Nexus, de lo que nos pasa: “El populismo postula que en absoluto existe una verdad objetiva, y que cada cual tiene su propia verdad, de la que se sirve para derrotar a sus rivales. Según esta opinión, el poder es la única realidad. Toda interacción social es una lucha por el poder, porque lo único que interesa a los humanos es el poder. Sustantivos tales como ‘hechos’ y adjetivos como ‘exacto’ y ‘verdadero’ se vuelven imprecisos”.

Demos un vistazo a nuestra realidad política: comparecencias sin preguntas, cambios constantes de versiones, bombas lapas que justifican un golpe de Estado desmentido al momento y aún así mantenido por el mismísimo Gobierno y sus terminales mediáticas, falsedades que se repiten una y otra vez sobre las clases más pobres y desfavorecidas como la inmigración y un sinfín de bulos y tomaduras de pelo a las que estamos expuestos diariamente. Seguiremos escribiendo, caiga quien caiga, diga quien lo diga, sea la sigla que sea, porque nuestro referente es la integridad que trata de lo que hablamos y pensamos, aunque nadie me esté viendo. Lean, estudien y escriban. Seguiremos informando.