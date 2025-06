Un Consell sin Pampols y Catalá, vista y no vista en Alicante

Entre el millar de personas que arroparon al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su cita en Alicante, se pudo ver al Consell de Carlos Mazón prácticamente al completo, aunque l único que no acudió fue el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica, Francisco José Gan Pampols, que ya dejo claro que no asistiría a los actos del PP. En la mesa presidencial, junto a Feijóo y Mazón y Luis Barcala y Toni Pérez, que hicieron las veces de anfitriones, se vio a los presidentes de las diputaciones de València y Castelló, Vicente Mompó y Marta Barrachina, al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a la diputada en el Congreso Macarena Montesinos y al alcalde de Elx, Pablo Ruz, que encabezó la nutrida representación de regidores y concejales del PP. También se dejó ver la alcaldesa de València, María José Catalá, que se desplazó al evento sólo para saludar a Feijóo y al resto de protagonistas, ya que no se quedó a los discursos ni a la posterior comida. Catalá, que aparece en las quinielas de posibles sustitutos de Mazón, y que no mantiene una especial afinidad con el jefe del Consell, abandonó las instalaciones del restaurante Juan.

Por cierto, el elevado número de asistentes sorprendió al PP y llegó a provocar algunos problemas de organización. De hecho, hubo cargos públicos que se vieron obligados a tener que ceder su plaza en la comida pese a haber pagado el menú y se les devolvió el dinero. Hubo otros dirigentes a los que también se les planteó que cedieran su asiento en el acto de Feijóo, pero se negaron y se acabaron quedando a la comida. Entre los asistentes estaban el exdigente de la CAM Armando Sala, el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, o los hermanos Climent, que se dieron a conocer por ser entrenadores de Ilia Topuria.