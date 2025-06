Mazón se irá de rositas

Mazón y Feijóo, en el acto de ayer en Alicante. / José Navarro

Muchos de ustedes pueden llegar a creer, y no les acuso, de que servidora está obsesionada con la responsabilidad del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en todo lo que sucedió el día de la dana. Son muchos los artículos en los que expreso, primero, mi incredulidad (como este escrito sin dormir el 30 de octubre, a las 9 de la mañana), y mi dolor e indignación después. Así que no es sorpresa lo que opino sobre la ausencia del máximo representante autonómico el día en que tantos valencianos y valencianas se ahogaron. No fue su culpa que cayeran los cientos de litros por metro cúbico que descargaron en Turís y que el choque en el cielo de nubes y temperaturas de diversa índole y naturaleza provocara un diluvio bíblico y mortal. Hemos de ser justos: el cambio climático no está en manos del jefe del Consell. Afortunadamente. Pero sí, a mi parecer, por no estar localizable en tiempo y forma y no haber pilotado la mayor catástrofe que ha asolado esta tierra en décadas.

Por eso, aunque la jueza de la dana considere que hasta el momento no hay motivos para imputar a Mazón solo hace falta retrotraernos a aquel aciago día al mediodía para que la sensación de abandono y menosprecio se acentúe y nos recuerde que además de las responsabilidades judiciales por la muerte de 228 personas, también están las políticas y morales, más difíciles de cuantificar en porcentaje pero difíciles de olvidar por su impacto emocional. Y es que el engaño y el abuso son heridas complicadas de curar.

Por eso no puedo dejar de sorprenderme cuando, por ejemplo, el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Nuñez-Feijóo, va a Alicante y ante un millar de personas felicita públicamente a la máxima autoridad valenciana el día de la tragedia con un 'buen trabajo'. ¿Buen trabajo exactamente en qué, señor Feijóo? ¿En serio me dice que con todo lo llorado el 'buen trabajo' es por haber pactado con la ultraderecha los presupuestos de la Generalitat? ¿De verdad me dice que está usted satisfecho con el representante de su formación solo por haber pasado la guillotina a unas cuantas partidas y derechos para recibir el apoyo de Vox, sin mencionar nada de su papel aquel día trágico?

Más bien creo que usted está intentando amarrar fidelidades ante la amenaza real del contra liderazgo que le supone, más pronto que tarde, Isabel Díaz Ayuso. Usted sabe, como muchos, que pisa un terreno resbaladizo (como el barro, quién diría), y que al mínimo traspié se queda sin partido y sin la tan ansiada presidencia del Gobierno. Es normal que necesite aliados en esta guerra subterránea, pero el material del que está hecho ese supuesto colchón que ha de salvarle la vida también es importante. Sobre todo, para no acabar rompiéndose la crisma.