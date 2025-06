El morbo de Ábalos

José Luis Ábalos, ayer, rodeado de micrófonos en la puerta de su casa en València. / Francisco Calabuig

El titular no hace referencia a la imagen de ayer, al político con gesto cansado, vestido con una camiseta que hace tiempo que dejó de ser nueva, la de pasar el día tirado en el sofá. El hombre roto. El que habla tras “una pesadilla” y confiesa que “la condena” ya la tiene, sin necesidad de que un juez dicte sentencia algún día.

Es verdad. No hay duda. José Luis Ábalos ya ha perdido. Socialmente está hundido. Pero conviene tomar cierta distancia a la hora de valorar todo lo que envuelve al socialista valenciano que más poder acumuló. Es verdad que esta democracia tiene un problema con los juicios paralelos a personajes públicos y las penas de telediario. Algo que tiene bastante que ver con esa tentación (quizá la que mejor define una identidad hispánica sin banderas territoriales) de derribar ídolos.

Pero es verdad también que mucho de lo que ha ido saliendo en estos meses huele fatal y no solo eso: tiene la suficiente sustancia como para ser algo más que una ensoñación. Y no solo eso además: entronca con lo que más morbo genera en esta sociedad (y en cualquiera): sexo y dinero; mujeres y favoritismo político. Estamos viendo una película, que ya sabemos que es lo que más atrae, con la seguridad de que pasado el tiempo también veremos esta historia en Netflix (por decir una plataforma): el desfile de chicas jóvenes, parejas en algún momento del exministro, interrogadas sobre los trabajos que consiguieron en empresas dependientes de Ábalos, que alguna de ellas ha confesado que no pisó en casi dos años, la vivienda cara que alguna disfrutaba y no pagaba, el escudero y escolta hosco que hacía negocios turbios... De eso no se levanta nadie, es verdad, señor exministro, pero esta partida arriesgada la jugó usted. Y no se trata de moralina. Se trata de mezclar poder e intereses personales.

El episodio de ayer quiso suceder al mismo tiempo que un viejo alto cargo del PP, Máximo Caturla, aceptaba su condena, la segunda (ya lo fue por los ‘zombis’), por ocultar su patrimonio cuando era investigado. Un coletazo de la larga historia de la corrupción valenciana. La lacra de este territorio.

Uno observa lo de Ábalos, lee las informaciones sobre las grabaciones de Koldo que han dado lugar al registro y no puede entender que después de las 185 condenas valencianas por corrupción del PP estemos de nuevo aquí, ahora por el lado de cargos del PSOE.

Ya no es que no se levante Ábalos, un día de estos nos despertamos y no se levanta esta democracia. Dejen el morbo para las ficciones y no se lo pongan tan fácil a los populistas de nuevo cuño, por favor.