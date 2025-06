La Europa del siglo XXI: entre la reacción y la resignación

Cumbre de líderes ultras en Madrid en una imagen de archivo. / Europa Press

Se ha cumplido el primer aniversario de unas elecciones europeas que marcaron un punto de inflexión en la historia política de la Unión Europea. En esa cita con las urnas, la extrema derecha logró el mayor avance de su historia en el Parlamento Europeo: cerca del 25 % de los escaños quedaron en manos de fuerzas de extrema derecha, ultraidentitarias, reaccionarias o abiertamente antieuropeas que hace apenas dos décadas no superaban el 10 %.

Como símbolo de este ascenso, Marine Le Pen ha reunido a varios líderes de la nueva derecha radical en Mormant-sur-Vernisson. Este municipio, bastión del Reagrupamiento Nacional —donde su partido obtuvo casi el 90 % de los votos— se ha convertido en el epicentro de un acto político con fuerte carga simbólica. A la cita han acudido figuras como Geert Wilders y Santiago Abascal, no solo para conmemorar aquella “victoria ultra” —que convirtió a la extrema derecha en la fuerza principal en países como Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica o Eslovenia—, sino también para relanzar su agenda como una plataforma de poder continental.

El diagnóstico un año después es claro: la marea reaccionaria ha dejado de ser un fenómeno puntual o estrictamente nacional. Se trata de una ola estructural que conecta a líderes como Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orbán, Geert Wilders o Santiago Abascal en un frente cultural, político y mediático que pretende redefinir Europa desde una idea excluyente de identidad, soberanía y seguridad. Ya no hablamos de una amenaza externa que empuja los muros de la democracia desde la periferia. Hoy, la extrema derecha está dentro: dentro de las instituciones, de los gobiernos, del debate público. También dentro de las grietas abiertas por democracias liberales que han desatendido durante décadas a las mayorías sociales precarizadas.

Este ascenso no es una ola aislada, sino parte de una transformación estructural del paisaje político europeo. La extrema derecha ha pasado de ser un actor marginal a convertirse en una fuerza central en 20 de los 27 Estados miembros de la UE. Actualmente participa en ocho gobiernos: lidera en Italia, Hungría y Eslovaquia, y forma parte de coaliciones en Croacia, Finlandia, Letonia, Lituania y Países Bajos. En Suecia, su apoyo externo resulta clave para la estabilidad del Ejecutivo.

Hoy es imposible analizar la política europea sin tener en cuenta el peso y la influencia de estos partidos, su capacidad para fijar marcos discursivos y condicionar al resto del sistema político. Lo que antes era impensable —ultranacionalistas al frente de comisiones clave, presentes en el Consejo Europeo o influyendo en negociaciones presupuestarias— forma ya parte de la normalidad institucional. Incluso el Partido Popular Europeo ha asumido discursos duros sobre inmigración, islam o seguridad, alimentando el marco ideológico de la extrema aderecha en lugar de contenerlo.

Como advirtió el politólogo holandés Cas Mudde en 2021, hemos pasado del “cordón sanitario” a la “normalización estratégica”. Muchos partidos conservadores tradicionales han optado por mimetizar las propuestas ultra —sobre inmigración, identidad nacional o seguridad— creyendo que así frenan su avance. Sin embargo, los resultados indican lo contrario: el electorado prefiere el original a la copia, como señaló Jean-Marie Le Pen. Y las concesiones solo han servido para blanquear a quienes cuestionan los fundamentos democráticos.

Muro de contención en España

Desde una perspectiva territorial, el sur de Europa —y en particular España— ha actuado como un muro de contención parcial. Pero incluso aquí la dinámica ha cambiado. Vox ha dejado de ser un fenómeno episódico para consolidarse como actor clave en varios gobiernos autonómicos y municipales. Su papel como socio incómodo del Partido Popular refleja el dilema europeo: ¿es posible gobernar con la extrema derecha sin asumir su lógica?

En el Parlamento Europeo, la presencia creciente de los tres grupos ultraconservadores (Patriots for Europe, European Conservatives and Reformists y Europe of Sovereign Nations) ha tenido un impacto directo. Han aumentado su capacidad para bloquear resoluciones, condicionar mayorías y presidir comisiones estratégicas. Aunque sus votaciones no siempre son homogéneas —por sus divisiones internas en torno a Rusia o los modelos de financiación—, su peso político es ya imposible de ignorar. Esto ha obligado a las fuerzas progresistas a reconfigurar alianzas en un contexto cada vez más fragmentado y polarizado.

En el plano discursivo, su influencia también se ha hecho sentir. Términos como “inmigración descontrolada”, “islamización”, “ideología de género” o “soberanía nacional” se han normalizado incluso en partidos autodefinidos como centristas. El resultado es una batalla cultural permanente que desplaza el debate de lo estructural a lo identitario y debilita los pilares de la democracia liberal.

Hoy la extrema derecha ya no llama a las puertas de las instituciones: las habita, las moldea y las erosiona desde dentro. Ha pasado de ser la fuerza antisistema a formar parte estructural del sistema. La conmemoración de su avance en Mormant-sur-Vernisson no es un gesto nostálgico, sino la validación de una estrategia política cuidadosamente construida a lo largo de años.

“Europa no puede limitarse a ser un mercado, necesita un alma”, afirmaba Jacques Delors, uno de los padres fundadores del proyecto europeo. Esa alma, entendida como una comunidad política inclusiva basada en la dignidad humana, está hoy en disputa. El desafío al que se enfrenta Europa no es solo electoral, sino también político, cultural y ético. Debe decidir si quiere continuar siendo un proyecto de paz, solidaridad y democracia, o resignarse a una deriva iliberal. Y aunque la decisión comienza en las urnas, es en la conciencia ciudadana donde realmente se consolida.