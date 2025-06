La ideología 'woke' potencia a la extrema derecha

Santiago Abascal y Elons Musk, críticos con la ideología 'woke'. / Levante-EMV

El debate sobre la lucha cultural a la que asistimos en las últimas décadas entre sectores de la derecha moderada, la extrema derecha y la izquierda se centra en cómo articular respuestas a los temas que han caracterizado los principios y modos que han sido calificados de manera global como ideología o cultura Woke. Si el movimiento “stay woke” (permanece despierto) nació en EE UU en los años 30 entre la población negra como un antecedente de la reivindicación por los derechos de igualdad racial, rehabilitado en los últimos tiempos contra la violencia policial ejercida sobre la población negra, pero el término se ha convertido también en un sinónimo de “progresista”.

Ha invadido el lenguaje con connotaciones masculinos por el inclusivo, como 'alumnes' o 'totes', la proyección de la LGTBI, el rechazo del vocabulario supuestamente racista, sexista u homófobo, la admisión de culpabilidad por el dominio blanco, el feminismo radical contra el patriarcado masculino, la identificación del género por la propia voluntad, la defensa de las personas trans, la de los emigrantes que no han conseguido el reconocimiento de la ciudadanía plena, los grupos religiosos marginados, el animalismo y ecologismo activista que convierten en dogmas políticos presupuestos científicos no siempre comprobados, las propuestas de reparaciones históricas por los dominios coloniales, la esclavitud o determinadas prácticas (el Parlamento de Cataluña “reparó” la condena a las brujas) En resumen: favorecer en teoría a los desfavorecidos con nuevos comportamientos modernos frente a los antiguos de las poblaciones del mundo Occidental. También se ha proyectado en el llamado “woke capitalismo”, con aquellas empresas que han utilizado un marketing woke para atraer a sectores jóvenes vinculados a las nuevas tendencias sociales, y en el cine o las series, con la crítica a narraciones tradicionales como 'Cenicienta y los siete enanitos'. O lo ocurrido en Francia con la novela de Agatha Christie 'Diez negritos' con el cambio del título: 'Y luego no había ninguno' para no herir las susceptibilidades raciales.

El tema se ha traslado al debate político de manera exponencial. Las actitudes woke se convirtieron en el punto de mira para sectores de la derecha en su lucha contra la cultura de izquierdas, considerándola una forma de dominio que imponía comportamientos no susceptibles de debate. Y ello suponía ser marginado o despedido si alguien se mostraba en contra de lo establecido como correcto, o si su lenguaje no se adaptaba a los nuevos parámetros. Así, se dieron casos como el de un piloto militar norteamericano que afirmó no ser partidario de que las mujeres formaran parte del ejército y fue suspendido, o aquella diseñadora presente en una fiesta con su cara maquillada de negro considerado un acto racista y despedida de su empresa. Se denominó cultura de la cancelación por imponer una forma única de hablar y comportarse rechazando opiniones o acciones interpretadas como ofensivas por la nueva moral, tachándolas de racistas, sexistas o patriarcales y excluyéndolas del espacio público. Trump basó parte de su campaña en atacar la ideología woke asimilándola al Partido Demócrata y a los intelectuales universitarios. Hoy sus proclamas y la de los teóricos contra esa cultura se han extendido e incluso muchas empresas han revocado su apuesta por el lenguaje woke.

Todo ello ha conducido al análisis sobre las raíces intelectuales que han diluido los valores clásicos construidos por la Ilustración y el liberalismo a partir de las influencias de Nietzsche, la Escuela de Frankfurt (Marcuse), la filosofía postmoderna (Foucault), la ideología de género o el movimiento de mayo del 68. Para la izquierda supuso un avance en la libertad humana para cambiar las bases antropológicas hasta entonces dominantes y construir nuevas formas de relaciones pero con normas que no podían discutirse. Una especie de religión que no contempla el perdón. El dominio y la imposición de estas correcciones ha posibilitado que muchos lo consideren una especie de dictadura del comportamiento y del lenguaje que facilita el crecimiento de la extrema derecha o neofascismo por sus métodos autoritarios de control. No siempre los ciudadanos pueden cambiar de un día para otro sus comportamientos y sus ideas asumidas consuetudinariamente. Y además, la ideología woke ha marginado la lucha por las desigualdades sociales priorizando los discursos de género, la inclusión lingüística, el feminismo o el ecologismo.