De Lamine a De la Fuente, el tropiezo táctico de España

Lamine Yamal pugna con Bernardo Silva por un balón en el Portugal - España / RFEF

Ha bastado que no brillara en un partido, la final contra Portugal, para que aparezcan las primeras críticas a Lamine Yamal. Todavía no son feroces. Pero todo llegará. Tan solo tiene 17 años, es hijo de un marroquí y una guineana, nacido en el cinturón obrero de Barcelona. Está en la «coming of age» que dicen los ingleses, en el final de la adolescencia que todavía no ha roto en juventud, la misma edad que uno de los coautores como analista de este artículo. Pese a ello, muestra una madurez inusual para tratarse de un púber al que se está considerando muy seriamente como el mejor jugador del mundo. Y hasta es posible que merezca ser el próximo «Balón de oro». A nosotros nos lo parece: imprevisible, más creativo, fantasioso, genial, mejor, en suma, que Dembelé. Tal vez solo Mbappé esté a esa altura, pero el equipo de este último ha sido un alma en pena durante la temporada.

Es verdad que Lamine jugó un partido anodino en la final de la Liga de Naciones contra Portugal. Y a partir de ahí le han criticado por no saludar a Cristiano o por llevar la gorra con la visera hacia atrás durante una rueda de prensa de la selección. Pamemas. Yamal no pudo desplegar su fútbol frente al poderoso lateral zurdo portugués, Nuno Mendes, un portento físico, al que se sumaban otros dos jugadores lusos que se escalonaban para bloquear cualquier intento de filigrana por parte del jugador español. Lamine apenas lo intentó.

Se daba, además, una circunstancia táctica añadida. El seleccionador Luis De la Fuente había decidido relevar en el lateral derecho a Pedro Porro, señalado por sus errores junto a Vivian, que coadyuvaron a la remontada francesa en la semifinal. En ese puesto situó a Óscar Mingueza, a pierna cambiada. El zurdo del Celta, ante semejante responsabilidad, no se movió de su carril y no dobló nunca a Lamine, lo que sí hizo Porro contra Francia para liberar al joven extremo de la presión defensiva rival. He ahí una de las claves por las que España no pudo sentenciar a Portugal. Jugó sin el efecto Lamine. Ya era demasiado tarde para cuando De la Fuente sentó en el banquillo a Mingueza y dio salida a Porro (¡un cambio de laterales sin mediar lesión en el minuto 92, para jugar la prórroga!).

Un error parecido cometió el entrenador leridano de Portugal, Roberto Martínez, quien alineó en el lateral derecho a un interior, João Neves, para tener superioridad en el centro del campo. Por esa vía entró Nico Williams de modo fulgurante, y por ahí vino el primer gol español. Martínez sentó a Neves en el 46 y le relevó por un especialista en defensa, Semedo; de ese modo logró equilibrar el juego en dicha banda.

Más errores por parte del entrenador español: Volver a situar a Pedri de media punta cuando ya tuvo que modificarle la posición frente a Francia. No atreverse a jugar con Pedri e Isco juntos: dos peloteros que esconden el balón como nadie y podrían resultar perfectos para dormir un partido cuando llevas ventaja. O elegir a Samu para salir frente a Francia donde había que correr y no frente a Portugal, cuando la única solución para marcar un gol final que hubiese evitado los inciertos penaltis era centrar balones hacia un delantero poderoso por alto. Samu mide 1,93, algo más que Morata. Y tampoco hemos entendido por qué no tuvieron ni un minuto jugadores en forma como Cubarsí, Olmo o Fermín (¿demasiados barcelonistas? ¿miedo al madridismo irredento?), por no hablar del escaso juego dado a Baena, el mejor pasador actual del fútbol español en la zona de ataque.

Todo ello no obsta para reconocer el gran trabajo de Luis De la Fuente con la selección, donde ha sabido crear un ambiente de confianza y relajación que anímicamente le ha venido muy bien a la Roja, pasando página a las excitadas formas de dirigir de Luis Enrique, ahora entronizado con el PSG, pero cuyo estilo sobre excitado tal vez era demasiado para unos seleccionados que llegan a las concentraciones con ganas de olvidar las tensiones de la competición cotidiana con sus clubs.

En el fútbol actual es también fundamental saber leer los partidos, contar con un fondo de banquillo para ir afinando los planteamientos en el transcurso de los encuentros. Y un seleccionador suele tener recursos suficientes para alterar el curso de las cosas en el campo. Por momentos De la Fuente, como le ocurría a Rubén Baraja con su Valencia, se bloquea cuando se pone un partido cuesta arriba y les cuesta salirse de su propia ortodoxia para probar cosas nuevas. Esperemos que la final contra Portugal sirva de enseñanza, porque España tiene equipo de sobra para dar guerra y hasta para ganar el próximo Mundial.