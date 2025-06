Quin riure…per no plorar

Manifestació del PP en Madrid el passat diumenge. / Efe

El passat diumenge el PP, cada vegada més ancorat a la dreta i ja fregant la ultradreta, va convocar una concentració/manifestació contra les polítiques del president Sánchez. I sembla que va “punxar” una miqueta.

La meua senyora mare ens ha dit sempre que les presses no són mai bones companyes i, com ja vaig dir la setmana passada, sembla que Feijoó té molta pressa per a aplegar a la Moncloa. Sembla estar molt segur del seu èxit electoral i del canvi de cicle polític i les coses, vista la trajectòria de Sánchez, no estan tan clares. Recordem que Sánchez és un Ave Fènix que quasi sempre renaix de les seues cendres. Però Feijoó té pressa, que li anem a fer...

Si veiem a vista de dron les imatges de la concentració del diumenge, podrem contemplar molta bandera d’Espanya, alguna fins i tot, preconstitucional. Els cossos i forces de seguretat de l’Estat, senzillament, van mirar cap a un altre cantó. I no passa res. Mai passa res.

Si continuem mirant a vista de dron, també podrem veure que tot i que hi havia gent, òbviament no era la que Feijoó haguera desitjat, perquè la plaça no estava plena. I amb això no vull fer de menys a la gent que hi va anar, ni moltíssim menys, perquè ja feia calor i van fer l’esforç, però ni de lluny eren tantíssimes com les que ja han anat a manifestar-se SET VEGADES per a demanar la dimissió de Mazón sense èxit.

I parlant de Mazón, un altre moment que fa riure per no plorar és quan a la Conferència de Presidents va tindre la barra de demanar la dimissió de Sánchez quan, repetisc, porta SET MANIFESTACIONS multitudinàries a les seues espatlles, demanant la seua dimissió per la mala gestió de la dana i ni s’immuta, i ell sabrà que fer i com aguantar el que li queda per a poder cobrar un sou vitalici. Això sí, sense avisar quan va als llocs per estalviar-se concentracions on l’escridassen les víctimes.

Eixes mateixes víctimes que ara diu que ha rebut sempre que li hi han demanat, però que ha estat necessari que primer viatjaren a Brussel·les per a rebre l’empatia de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen. O ser rebudes a títol personal per l’europarlamentari valencià Esteban González Pons, del mateix partit que Mazón, el PP. O viatjar fins a la Moncloa per a ser rebudes pel president Sánchez, abans de ser rebudes pel president absent i Molt Poc Honorable de la Generalitat Valenciana. Cal riure per a no plorar.

La dignitat d’alguns dirigents del PP (que no tots ni totes) a les institucions quan les ocupen o les volen ocupar, deixa bastant que desitjar. Bé, el de tots els partits que no saben comportar-se davant la ciutadania que els ha col·locat on estan o on pretenen estar, com és el cas de Feijoó que encara no està i ja es comporta com si ho estiguera. Tranquil Feijoó, que Sánchez ha dit que no hi haurà eleccions fins al que estaven previstes, o siga al dos mil vint-i-set, així que pilla-t’ho amb calma. I per a aquell moment encara falten dos anys i qui sap si tu estaràs o et donarà un cop d'estat intern Díaz Ayuso que és qui realment mana al PP, a veure si ja ho assoleixes, home que ja tens uns anys...

La política que aquestes perversions de qui no ho és i ja actua com si ho fora i de qui és i mira cap a un altre costat, amb temes com el de la negació a derivar a persones majors de les residències als hospitals en temps de pandèmia, o els assumptes de negocis no clars del tot de la seua parella com Díaz Ayuso. O la falta d’explicacions d’on estava quan la barrancada de la DANA ja s’emportava vides humanes en el cas de Mazón. Bé, la política no, cal remarcar-ho. La mala política.

Perquè realment hi ha molta gent, sobretot als ajuntaments fent molt bona política a peu de carrer i amb participació ciutadana. O cosa que és el mateix, tenint en compte l'opinió de veïnes i veïns i no allunyats de la realitat com semblen estar alguns i algunes.

En definitiva, entre els que estan però no estan com Mazón i els que no estan, però volen estar com Feijoó que té molta pressa, el panorama polític fa riure per no plorar. Quins temps ens esta tocant viure...