Diana, di algo

Diana Morant, en el pleno del Senado esta semana. / Europa Press

El baile de debutantes no ha empezado aún. Por eso el diseño de la vestimenta elegida para la ocasión va a ser determinante. Y la encuesta encargada por este periódico a mitad de la legislatura autonómica tiene aún mucha tela que cortar. El rechazo a Carlos Mazón ha sido de tal calibre, que ha oscurecido por completo otras pistas demoscópicas sobre las que vale la pena poner el foco. Una de ellas es la valoración de la figura de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, secretaria general del PSPV-PSOE y, en principio, candidata por ese partido a la Presidencia de la Generalitat.

De entrada, llama la atención que, a estas alturas de la legislatura y cuatro años después de sentarse en el gobierno de Pedro Sánchez, menos de la mitad de los encuestados (47,2%) la conozcan. Un nivel de popularidad similar al de la alcaldesa de València, María José Catalá (46,9%) pero siete puntos inferior al del portavoz de Compromís, Joan Baldoví (54,9%). En cuanto a valoración, el 3,6 obtenido por Diana Morant es un claro bajón respecto al 5,17 que tenía en la encuesta anterior a la dana, cuya gestión por parte del gobierno central le está pasando una indudable factura.

Pero que a la mayoría ciudadana, Diana Morant les parezca lo que Borges llamaba “una perfecta desconocida vista por detrás” no es algo insalvable. En cualquier caso, lo que es evidente es que la ministra no puede limitarse a dar la réplica ocasional a ese fantasma que arrastra sus cadenas por el Palau de la Generalitat. Entre otras cosas, porque no va a ser con él con quien se enfrentará en las próximas elecciones. Y además para eso ya están la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el portavoz del PSPV, José Muñoz.

Si Diana Morant quiere tener opciones electorales, debe tener un perfil propio y ser capaz de tejer, a partir del encuentro con la sociedad civil, una estrategia para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente. Eso implica arremangarse desde ya, recorrer el territorio, poner a trabajar a su partido y no esperar a la campaña electoral. Significa hablar y trabajar sobre lo que es de su competencia, de la acción del Gobierno para el fomento de la ciencia, de lo que esta significa como fuerza productiva directa, de su aportación al bienestar colectivo. Significa hacer política. Diana, di algo, por fa.