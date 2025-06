La Font de Banyuls d’Alacant (Bé Cultural de Rellevància Local) plora: No té qui la protegisca

“Una mascletá es una de esas experiencias que hay que vivir in situ para poder comprenderla y disfrutar en todo su esplendor. El tremendo estruendo provocado por los ‘masclets’, los petardos de gran potencia, se desarrolla acorde a un ritmo y armonía. Una intensa composición de ruido y emociones que hace estremecer el cuerpo de todos los presentes en la Plaza de los Luceros /dels Estels. (Hogueras.com)”.

"El Ayuntamiento de Alicante intenta aislar la fuente de Bañuls de las vibraciones provocadas por la pólvora. Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante concluyeron que las pantallas protectoras instaladas alrededor de cada caballo "no son eficaces para garantizar su conservación". (Información, 12/06/25).

Hem de fer constar que l’observança de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, ens insta a tots a la protecció del Patrimoni, a evitar el deteriorament o pèrdua o destrucció dels bens de Patrimoni Cultural, al temps que declara que els poders públics han de garantir, protegir, conservar i acréixer el Patrimoni Cultural de tots. Aquesta és la Norma, o Llei, o Regla general.

Però, heus ací que les Autoritats Locals d’Alacant resolen, en Ordenança Local de 18 de gener 2022, que “los disparos pirotécnicos que se promueven en zonas próximas a Bienes de Interés Cultural o de Relevancia Local, sujetos a régimen de excepcionalidad,... tendrán en todo caso la consideración de excepciones justificadas, al efecto de permitir el disparo de elementos pirotécnicos, los actos de índole festiva que tradicionalmente se vienen realizando delante o en los aledaños de dichos Bienes con motivo de las Fiestas Locales de la ciudad, tales como la Cremà de les Fogueres y portadas de Barracas y la celebración de mascletàs”.

Davant d’aqueixa resolució hem de dir, en primer lloc, que molts ciutadans consideren que l’Ajuntament posa en el mateix sac activitats com la Cremà de Fogueres o la instal·lació de Barraques o el dispar de Mascletades, sense considerar el grau de benignitat o negativitat de les mateixes. Podria ser tradicional llançar un animal des de dalt a baix del campanar, acte negatiu de totes totes, o podria ser tradicional banyar-se en les fonts o tirar-se bombetes de pintures de colors danyant els bens de ciutat, actes negatius de totes totes. Per tant, la consideració de tradicional, de per si, no avala una activitat festera, òbviament. El grau de benignitat o negativitat està per davant. I si l’acte és negatiu, no podrà ser viable.

En segon lloc, les Autoritats Locals resolen que “los disparos pirotécnicos en zonas próximas a Bienes de Interés Local o de Relevancia Local (en aquest cas, davant la Font de Banyuls de la Plaça dels Estels),... tendrán en todo caso la consideración de excepciones justificadas”, contravenint l’Ordenança Municipal aprovada en Plenari municipal de 31 de gener 2014 que només ho avala en circumstàncies excepcionals, i contravenint la Llei ja esmentada 4/1998 de Patrimoni Cultural. Aquesta contravenció reglamentària, segons les Autoritats Locals, es deguda al caràcter “excepcional” que s’atorga al dispar de Mascletades al voltant de la Font de la Plaça dels Estels. Tanmateix, sabem que tota “excepció” a una “norma”, si l’excepció no és discrecional, ve referenciada en un protocol, o, en el seu defecte, és conseqüència o es desprèn de la literalitat del terme “excepcionalitat” o “excepcional”, que segons el Diccionari Normatiu Valencià és “allò que té caràcter d’excepció, no comú, rar, extraordinari”, i segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua és “lo que constituye excepción de la regla común, que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez”. Circumstàncies totes estes que no es donen en el dispar de les Mascletades davant la Font de la Plaça dels Estels, i, en conseqüència, anul·len la qualificació d’”excepcionalitat” referida a tals dispars.

En tercer lloc, tota norma o proposició ha de tenir la pàtina de fiable o veraç, per al bon desenvolupament i persistència de les persones i bens de ciutat. És a dir, en aquest cas l’”excepcionalitat” de l’acte ha de ser necessàriament “demostrable” o verificable. Molts ciutadans creuen que una “mascletà” no és acte excepcional, molts saben i afirmen que no concorren circumstàncies especials o extraordinàries per a establir, mantenir o continuar amb les Mascletades davant la Font de la Plaça dels Estels. I no pot ser una decisió o proposició “discrecional”, ni pot igualar-se a la Plantà i Cremà de Fogueres o la Plantà de Barraques, benignes en si, perquè la mascletà resulta negativa segons evidències objectives.

En quart lloc, proposar Mascletades davant la Font de la Plaça dels Estels podria i pot significar admetre, segons Document de la Universitat d’Alacant, que “la intensitat de les vibracions supera en molt els límits d’admissibilitat establerts per la Norma Sectorial Tècnica, i causa danys al bé protegit, catalogat com a Monument BRL”. Contra la qual opinió l’Ajuntament d’Alacant, en un informe elaborat pel cap del Departament de Patrimoni Integral de la Regidoria de Cultura de data 18 de maig de 2022, concloïa que “no hay causa-efecto de las mascletàs sobre el hipotético deterioro de la Fuente". O siga, l’Ajuntament s’erigeix en jutge i part, i dictamina al seu favor, cosa no gens acceptable en un debat i contenciós públic. Sempre estem a temps de corregir proposicions, dirigint-les cap al costat positiu, és a dir, de bon desenvolupament i persistència de persones i bens de ciutat. El trasllat de les Mascletades davant la Font de la Plaça dels Estels no admet demora.

I en darrer lloc, tota proposició o ordenança de rang inferior no pot anar en contra d’una norma o Llei de rang superior, com és la Llei de Patrimoni Cultural 4/1998, o com és la mateixa Ordenança Municipal aprovada en Plenari municipal de 31 de gener de 2014 on s’esmenta la protecció dels Bens Culturals amb excepcionalitats, mai no “discrecionals”, sempre demostrables, fiables i veraces.

Per tot plegat, que siguen traslladats cap a un altre lloc els dispars de Mascletades davant la Font de la Plaça dels Estels, en compliment de les Lleis vigents, i en acceptació del bon desenvolupament i persistència dels bens locals, seria una bona notícia per al bon succeir de la ciutat.