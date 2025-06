Mazón come palomitas en el funeral socialista

Sánchez, en su comparecencia de ayer. / Efe

¡Vaya semanita! Después de Ábalos, llega su sucesor en el PSOE, Santos Cerdán. Todos manchados en un episodio de corrupción (presunta) que tiene un tufo cutre-casposo, un aire de Torrente, no la ciudad de nacimiento de José Luis Ábalos, sino el personaje de Santiago Segura, el brazo noséqué de la ley. Las amigas jóvenes del ministro, los billetes de 500, los audios tan pornográficos, el gorila gigantón desconfiado que lo grabó todo por si intentaban tomarle el pelo… En fin, huele que esta oleada putrefacta acelera el fin de un ciclo. Es difícil que esto se detenga aquí. Lo que uno no entiende es que tras todo el daño colectivo sufrido por la Comunitat Valenciana a causa de la corrupción en la etapa anterior del PP, un todopoderoso (entonces) socialista valenciano cayera en las mismas prácticas de comisiones a constructoras. ¿Tanto deslumbran los oros de Madrid?

Pedro Sánchez los designó a los dos, aunque eso hoy parezca que no importe, que sea como que cayeron del día. Y así, tras 44 días sin explicaciones, hasta cuatro veces pide disculpas ayer. Los gestos y el tono hablan por sí solos. Sabe a quién se dirige. A su parroquia, que anda perdida tras días de informaciones desoladoras. Comparte su indignación y tristeza y les pide perdón. Pero más allá de decir eso, hace poco. Anuncia una reestructuración de la ejecutiva en julio, que era obligada porque ha de reemplazar a la pieza clave en el funcionamiento de cualquier partido. Pero la experiencia enseña que esto no va a parar aquí. Ya hay informaciones que apuntan a lo que podía saber el presidente del Gobierno cuando destituyó en 2021 a Ábalos de todos sus cargos. No encaja con que aceptara en 2023 que siguiera como diputado socialista, pero ese detalle no va a detener la ola. Llámenlo cacería, si quieren. Resistir será digno de premio, no de manual. De momento le salva la brecha insalvable entre los partidos periféricos de centroderecha (PNV y Junts) y un PP capaz de pactar con la ultraderecha, lo que frustra cualquier moción de censura.

¿Y Carlos Mazón? Lo imagino comiendo palomitas mientras disfruta del espectáculo en la tribuna ajena. Ayer ya se exhibió en las Corts y no había estallado todo lo de Santos Cerdán: el sumario aún no se había destapado. Se mostró mucho más cómodo, seguro de su posición. No se trata solo de que el foco se aparte de él, situado ahora sobre los socialistas en Madrid, sino que gana munición de calibre grueso. ¿Quién se atreve a dar hoy lecciones de ejemplaridad? El funeral es el de los otros. Incluso puede que empiece a creerse que puede ser candidato de nuevo. A ver si el fin de ciclo es para otros, no para él. A pesar de la dana.