¿Bienvenido Mr. Marshall?

Mazón, en la Hispanic Society de Nueva York, ante un cuadro de Sorolla. / Levante-EMV

La noticia de la creación de un Espai Manolo Valdés en las naves restauradas del Parc Central, constituye un soplo de aire fresco -al que se une la inminente creación de un centro relativo a la obra de Miquel Navarro en Mislata-, ante la posibilidad de una nueva sorollización de la ciudad de la mano de un proyecto supuestamente grandioso.

Desde hace unas semanas tenemos conocimiento de que la Generalitat Valenciana negocia con la Hispanic Society of América (HSA), el traslado a Valencia de una amplia sucesión de obras de arte con el objetivo de que permanezcan aquí durante un largo periodo, tal vez, entre 10 y 15 años. En este punto las informaciones son poco claras: no se sabe cuántas son, ni siquiera cuáles; tampoco, si son solo de Sorolla, o se acompañan de otras más de la importante colección de arte español que conserva aquella institución.

Tras el anuncio, casi a renglón seguido, los directivos de la Hispanic se extendieron en declaraciones, insistiendo en las bondades y beneficios que la operación representaría para la ciudad, ampliando su proyección internacional, lo que pone en evidencia que, en estas circunstancias, se hallan interesados en que se lleve a cabo la cesión porque, de concretarse, iban a cubrir sus objetivos y, asimismo, a percibir un magro canon, entretanto no pasan por su mejor momento.

Tras aquellas novedades –aún inconcretas-, se ha creado un espacio de silencio, si bien desde un principio también se fueron alzando voces favorables: la contribución que ello supondría para la afirmación de nuestros valores y de nuestra identidad, la comparación que esta iniciativa iba a tener respecto a la colaboración existente entre la Solomon R. Guggenheim Fundation y el Museo que construyó Frank Gehry en Bilbao; con los vínculos entre el Centro Pompidou de Málaga y el francés e, incluso, con los existentes entre Louvre y su sucursal de Abu Dabi. Así, en un plis plas, pasamos de tener previsto instalar un museo fallero en el edificio de Correos (ahora eufemísticamente llamado “Palacio de Comunicaciones”), a pretender adquirir una relevancia internacional a través de traer la obra de Joaquín Sorolla y establecer unos estrechos lazos con nuestros amigos norteamericanos. Eso sí, entre otras cosas, teniendo previamente que adaptar aquel espacio propuesto, cuya restauración integral superaría, al parecer, los 15 millones de euros, lo que haría necesaria la elaboración de un proyecto de ejecución que se iba a demorar en el tiempo. Entretanto, es de suponer que para tan llamativo propósito se podría plantear alguna alternativa transitoria: entre otras, ubicar las obras en El Carmen, por ejemplo.

A mi juicio, deberíamos desarrollar algunas reflexiones al respecto: inicialmente que, en la actualidad, la HSA, a pesar de su imponente colección artística, no tiene la ascendencia, ni la actividad contemporánea de la que gozan las otras instituciones foráneas referidas y que, aunque se halle en la ciudad más visitada del mundo, carece de sobrada concurrencia, habiendo estado cerrada durante varios años. Aspectos que tienen mucho que ver si se pretende una colaboración que vaya más allá de la cesión de obras y que culturalmente se proyecte hacia el futuro. Paralelamente, es oportuno conocer y discutir la extensión de la propuesta proyectada: ¿Incluye solo a Sorolla –excluyendo además la 'Visión de España'-, o también a las obras de El Greco, Velázquez, Goya o de Ignacio Zuloaga?

Si solo se trata de las pinturas de Joaquín Sorolla y no van más allá, el panorama a resolver es todavía más complejo. Al poseer una extensa colección con varias decenas de obras, entre las que sobresale una de las más relevantes: 'Bueyes sacando la barca' de 1903-, ¿se pretende crear aquí un polo de atracción para centrar el foco? , ¿incluso, se va a proponer aligerar de sus obras a las demás instituciones: al Museo de Bellas Artes, a la diputación, al ayuntamiento y a la Fundación Bancaja, propietaria, nada menos, que de 'Triste herencia', el cuadro con el que Sorolla obtuvo el Grand Prix en la Exposición Universal de París de 1900? A este respecto, no podemos dejar a un lado que acumular pinturas no debe ser un objetivo, sino desarrollar un proyecto que incluya investigar, proponer, conservar y difundir. Así las cosas y con las deficiencias museológicas existentes hoy en día, ¿está la ciudad en condiciones de acometer, con éxito, una aventura así?

Si durante el primer tercio del XX el arte valenciano se vio deslumbrado por el de Joaquín Sorolla, lo fue porque, aparte de la belleza de sus obras y de sus éxitos internacionales, consiguió sublimar su paisaje y a sus gentes, superando el costumbrismo al uso, literario, anecdótico y efectista. Con todo, el paso del tiempo ha permitido que el imaginario cultural se haya ido enriqueciendo y que aquel periodo forme parte de la historia y del pasado. Así, superando infinidad de contradicciones, desde la segunda mitad de la centuria, se fue construyendo una creación que configuró, de nuevo, uno de sus mejores momentos: cabe recordar a Genovés, a Eusebio Sempere, al Equipo Crónica, Alfaro, Hernández Mompó, Michavila, Miquel Navarro, Yturralde , Soledad Sevilla, Carmen Calvo o a Manolo Valdés. Sabemos que, desde el punto de vista de las Bellas Artes, la relevancia del IVAM, del CAHH, el programa de les Arts y la arquitectura de Calatrava, han proporcionado a la ciudad, no solo un semblante original y transformado, sino, al mismo tiempo (y ello es lo más importante), una conciencia moderna de sí misma.

Si bien, ahora, como en otro momento, crear y mantener un centro de Sorolla en Valencia -en el que se estudie y se relacione su pintura con su época- pudiera ser un asunto positivo, cualquier intento de proyectar magnificarlo, intentando que de su obra dependa, de nuevo, nuestro impulso, nuestra imagen o nuestro significado, sería un error extemporáneo, porque, mientras nos sentimos satisfechos de asumirlo, culturalmente hemos crecido y –felizmente- ya no somos los que éramos. Por ello, no debemos esperar -como lo hacían aquellos personajes en el filme de Berlanga-, que ningún sueño acontezca tras la llegada de añoradas iniciativas foráneas. Joaquín Sorolla, bien, pero en modo alguno, formando parte de la comitiva de un supuesto Mr. Marshall.