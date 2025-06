Libros de cuentas heredados

Pedro Sánchez, el viernes en Ferraz. / Europa Press

La consternación tiene alas largas. Vuela lejos y llega hasta el pie de estos Andes, que se preparan para recibir el gozo de la nieve en el invierno austral que está a las puertas. Trae con ella su eco preferido, la desolación que presiona el estómago con los duros yerros del asco. Ese ánimo emerge cuando algo sagrado se pisotea. Entonces asoma un confuso vacío cuya fuerza diluye la esperanza. Pues lo que destruye es la confianza hasta impedir cualquier manera de narrar el pasado que permita avistar el futuro. Ese es el efecto que producen esos cientos de páginas del informe de la UCO, que no puede ser neutralizado por el perdón de Sánchez en su comparecencia.

El informe obliga a narrar el pasado de otra manera. Es tan duro, que otorga certeza moral a esas presiones, que emergieron como si vinieran del mundo de P. Tinto, en una grabación que parecía del más allá, pero que no podía proceder más que del entorno del Sr. Cerdán, pues con fundamento alguien se temía lo peor. Que la Sra. Leire se defendiera diciendo que estaba en una investigación periodística, es una de las excusas más desvergonzadas que se han escuchado en los últimos tiempos, comparable a la de Mazón cuando dijo que estaba conectado la tarde del 29 de octubre porque había hablado con el alcalde de Cullera.

Pedro Sánchez, este viernes. / Europa Press

No creemos en la justicia divina, pero la echamos de menos. Que mientras el mundo entero se bate en una batalla por la democracia, aquellos que la tienen en los labios a todas horas y que demandan apoyo a la ciudadanía porque aseguran que sólo ellos garantizan su defensa, se confabulen como unos desalmados para buscar cargos a sus amantes, a las que desprecian con todo tipo de procacidades, o para llevarse diversas mordidas que en último extremo siempre proceden del dinero público, constituye no un delito penal, sino un delito político. Y tiene tal gravedad, que afectará a las condiciones de vida de un pueblo entero, en caso de que la formación política que los ha encumbrado pierda la confianza de la gente.

A estos individuos no les importa que con su actuación se abra de par en par las puertas en España a la reacción más insensata que ha conocido el mundo desde Mussolini. No les importa el destino de un pueblo. Sólo les importa sus mordidas, sus compras, sus amantes. ¿Pero y el pasado? ¿Qué legitimidad otorgar a las negociaciones del tal Cerdán con Puigdemont? ¿Qué razón tuvo la imposición de Ábalos en las listas electorales desde Ferraz, contra los deseos de Valencia, desplazando a personas con una trayectoria intachable y bien intencionadas? ¿Qué relevancia otorgar a la entrevista de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas? ¿Y qué decir de esa voluntad de control del Fiscal General? Ya sabemos que los malos no pueden ser amigos durante mucho tiempo, ¿pero qué une en el odio, y antes en el amor, al tal Aldama, implicado en el tráfico de hidrocarburos venezolanos, con los amigos Koldo, Ábalos y Cerdán?

La impresión que cunde es que estas gentes heredaron libros de cuentas que no sabemos hasta cuándo se remontan. Y que, como sucedió antes con el PP de Bárcenas, esos libros de cuentas llevaban doble contabilidad, pues sólo así se los pasan de uno a otro y se aprovechan de paso para sus viciosas incontinencias. Esta gente, en la situación dramática de España, en la que todo es problemático y en el límite, se ha reído de la ciudadanía que apoyaba una estrecha línea de conducta con la que confiaban evitar la catástrofe civil que ahora se agiganta.

No es creíble que lo único que pueda decir Sánchez sea una petición de perdón. En todo lo demás, creíamos estar escuchando a Cospedal. Es verdad que el PP no puede exigir al PSOE nada que no esté en condiciones de hacer en Madrid con la Sra. Ayuso. Pero la situación para los que hemos apoyado públicamente a este gobierno es moralmente insostenible. Ante lo visto, podríamos creer en la ignorancia de Sánchez si cuando prescindió de Ábalos no le hubiera dado escaño y si, entonces, hubiera limpiado toda la directiva del partido. Que haya permitido este goteo de noticias, no solo es la peor de las estrategias, sino que sugiere que se temía lo que ahora contemplamos, que estos tipos se volvieran “Aldamas” y cantaran, como lo ha hecho Koldo.

Es increíble que estas gentes no aprendan nada. Que no sepan que quien entra en estas redes será vendido. Que quien no tiene escrúpulos para hacer lo que hizo Ábalos, Koldo y Cerdán, no tendrá escrúpulos ante nada. La mafia hace esas cosas sólo porque tiene el poder absoluto de la violencia ilegítima, que sanciona y da fuerza al sacramento de silencio que la constituye. Hacer cosas de mafia sin disponer de este poder disuasorio es la más ciega de las ingenuidades, propia de pequeños diablos aficionados. Pero acogerlos en la dirección de un partido es la más intolerable de las irresponsabilidades, porque lleva a todo el país a una crisis institucional insostenible.

Que esto, y no la política, sea lo que abra las puertas del gobierno a Vox, es una tragedia de dimensiones históricas. Y la consternación que nos trae esas largas alas de la desolación lleva escrita solo una pregunta: ¿bajo qué condiciones mantener la confianza en esta mayoría de gobierno? El eco desolado de la consternación nunca trae respuestas. Y sin embargo, habrá que encontrarlas. Pues Sánchez el jueves no las ofreció.