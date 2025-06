Santos Cerdán, en el Congreso. / Europa Press

Duele la política cuando defrauda; cuando algo se rompe entre las convicciones y la realidad; cuando las sombras crecen entre tantos obstáculos que lo que requieren es luz. Duele cuando se separa lo que parece inquebrantable: el pensamiento de la acción; porque somos lo que pensamos y lo que hacemos. Y es esa realidad configuradora del ser humano la que establece una exigencia añadida sobre quienes ocupan alguna responsabilidad pública: la obligación moral de ser lo que se dice y lo que se hace. Predicar con el ejemplo.

Confieso sentir una mezcolanza de vergüenza y pena por todo lo que se va conociendo de la secretaría de organización del PSOE en los últimos años. Y sin negar el perjuicio que algo así hace al partido y a la política, me quedo en la amplitud de la confianza y la certeza de que la gran mayoría de socialistas, con o sin cargo, son personas honestas. Y sabrán encender la luz que romperá este oscuro momento.

Se cumple el cuarenta aniversario de la firma del Tratado de Adhesión que permitió la entrada de España en la Unión Europea -entonces CEE-. Y en las líneas que cubren las páginas de aquellos años habita el recuerdo de la mayor transformación y modernización del país acontecida en democracia. Cuando la política se hacía con más entendimiento y menos crispación. Con un café diría Steiner. Hoy, es un café que amarga: porque esa vieja idea de Europa anda intoxicada por los movimientos ultras que amenazan los valores que la inspiran; por la guerra en Ucrania que oscurece al continente; por el conflicto Israel-Gaza, que tiñe con demasiada sangre y dolor el Medio Oriente.

Pienso en todo ello y no puedo evitar recordar algunos versos de aquella canción de Serrat con la que he titulado esta columna: "Hombres de paja que usan la colonia y el honor / Para ocultar oscuras intenciones / Tienen doble vida, son sicarios del mal / Entre esos tipos y yo hay algo personal (…) No conocen ni a su padre cuando pierden el control / Ni recuerdan que en el mundo hay niños / Nos niegan a todos el pan y la sal / Entre esos tipos y yo hay algo personal".