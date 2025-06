Carta a Diana Morant: es la hora

Diana Morant. / Efe

Señora Morant, sé que forma parte de un Gobierno que se siente objeto de una cacería que no parará hasta que caiga el presidente. Sé que el momento invita a apretar las filas y a cerrarse para proteger a Pedro Sánchez. Sé que está convencida de que hay mucha injusticia en todo lo que está sucediendo y no se están poniendo en valor los logros conseguidos en los últimos años: el liderazgo del avance económico en Europa y la nueva posición de España en el mapa de la política internacional gracias al compromiso firme y sin subterfugios con Palestina o Ucrania. Sé que lo natural, en medio de una crisis, es no desmarcarse. Pero, si me permite, creo que ha llegado el momento de sacar los pies del tiesto y demostrar que, si quiere ser presidenta de la Generalitat, su compromiso es con los valencianos antes que con Pedro Sánchez o, incluso, su propio partido.

Ahora que cunde el pánico, es el momento de no tener miedo y dar un paso al frente. Creo que el nuevo bloqueo a la reforma de la financiación autonómica le ofrece una oportunidad. En la última Conferencia de Presidentes vimos cómo el asunto central de la agenda valenciana al menos desde 2009 volvía a quedar relegado. El presidente Sánchez respondía que no se daban las condiciones para una mayoría parlamentaria suficiente y que ese camino quedaba cerrado. Sé que se cree el argumentario de Hacienda, que dice que en los últimos años la Comunitat Valenciana ha recibido los recursos suficientes para paliar la infrafinanciación que arrastra y no dañar a la ciudadanía por ello. Pero mientras esta carencia estructural no se resuelva, la Comunitat Valenciana va a depender de la gracia del ministerio o el ejecutivo de turno. Lo hemos visto en el pasado, con asfixias en tiempos de recortes, y lo vemos ahora con la retención de una aportación extraordinaria del FLA que seguro que acaba llegando (hay otras autonomías afectadas; Cataluña, entre ellas), pero que se está utilizando también como arma de estrategia política. Y los recursos para el bienestar de los ciudadanos no deberían ser munición política.

Pedro Sánchez y Diana Morant se saludan en el congreso del PSPV. / Europa Press

Sé que está segura de que el Gobierno valenciano está utilizando la financiación como palanca contra Sánchez. Es verdad que no se puede pedir libertad para reducir impuestos y luego exigir más fondos al Estado. Sé que es lo que durante muchos años se le ha echado en cara a Madrid y su presidenta. Pero creo que es el momento de elevarse sobre tácticas políticas y ponerse al frente de la reivindicación de una financiación justa. Y de intentar volver a aunar a toda la sociedad valenciana (civil y política) en esa causa. No tenga miedo de estar al lado del PP. Al contrario. Creo que es el momento de buscar el encuentro en temas sustanciales si interesa proyectar una imagen de utilidad y combatir el descrédito de la política, más después, insisto, de los últimos casos de corrupción, que tocan directamente a históricos del socialismo valenciano.

Ministra, creo que ha llegado la hora de ser, sobre todo, secretaria general del PSPV. El peor momento puede ser una buena hora

Señora Morant, tras esta crisis, creo que es la hora de demostrar personalidad propia y encabezar una propuesta de reforma del funcionamiento de los partidos empezando por el suyo. Una transformación que abra las agrupaciones locales y las ejecutivas, que dejen de operar como un club de socios y una vía de promoción de cargos políticos y de cuotas de poder. Es el momento de una nueva filosofía contra los aparatos y las familias.

Sé que el momento es delicado, que el contexto internacional contribuye a cerrar puertas y resistir ataques. Sé que, a la vista de otros países, el futuro de la socialdemocracia española puede jugarse en esta etapa y la trascendencia no es ya su propia existencia, sino el campo abierto que dejaría a la corriente populista autoritaria y reaccionaria. Pero quizá el método de combate sea hoy el de abrir puertas, transparentar, estar cerca, abandonar prejuicios y manuales de estrategia y buscar no solo ser útiles, sino saber ofrecerse. Ministra, creo que ha llegado la hora de ser, sobre todo, secretaria general del PSPV. El peor momento puede ser una buena hora.