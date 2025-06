El poder de los fantasmas y los fantasmas del poder

Álvaro García Ortiz (c), este viernes 13 de junio en la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal celebrada en el Pazo de Mariñán (Bergondo). / Carlos Pardellas

Tras mi toma de posesión como Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, en junio de 2015, pasada la emoción y el protocolo, pregunté a mi muy exiguo equipo de colaboradores: “¿Y ahora dónde vamos?”. Nadie había previsto una ubicación para la nueva Conselleria. Así que okupamos un palacete de la calle Cavallers, incómodo pero coqueto: era como trabajar en un decorado de ópera. Luego nos trasladaron a un vetusto edificio de origen medieval: desde mi despacho sólo veía un muro de la Catedral. Emocionante, pero imposible de convertir en un espacio de trabajo. Tuvimos que irnos por ineludibles problemas arquitectónicos, pues no era cosa de que se hundiera la Conselleria de Transparència. Nos fuimos a “La Cigüeña”, en La Alameda. Aunque se quedó pequeño, por fin era un lugar consolidado, bien ubicado y habilitado para los fines previstos. Como su nombre indica, era un antiguo Hospital maternal: media población valenciana había nacido allí. En mi despacho, concretamente, pues era el antiguo paritorio: todo mármol y frialdad con una hermosa terraza que nunca usaba. Lo malo es que el edificio venía con fantasma.

En efecto, cuando busqué datos sobre el inmueble en Google, lo primero que aparecía era la leyenda de “La Dama de Rosa”: al parecer, en sus años de uso hospitalario sólo se había producido una muerte: la de una madre que, en ciertas ocasiones, con un camisón rosa, andaba por los pasillos buscando a su hijo. Muy triste pero sin ninguna base… aunque una mañana Aitana Mas, muy madrugadora, llegó la primera y encontró en el suelo de la planta favorita del fantasma todas las placas en las que se indicaban las unidades y servicios, colocadas el día anterior. Advertido del hecho, afirmé que mejor cambiar de cola adhesiva que llamar a un exorcista. Por lo demás abundaban las historias de que, en el pasado, algunos miembros de seguridad “habían visto”, etc., etc. El caso es que, a las pocas semanas, mi muy eficaz y profesional Directora de Comunicación me advirtió de que una productora independiente, especializada (?), que vendía programas a Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, había solicitado pasar alguna noche en la Conselleria por ver si grababan espectros, trasgos o vestigios de muerte aleve. Yo respondí, sencillamente: “No”. Era lo que nos faltaba. Pero ella, buena Jefa de Prensa, que imaginaba el realce que tendría la Conselleria recién creada, insistió: “¿Con qué argumento les explico la negativa?”. Y ahí se vio mi formación y antigüedad. “En el Estado social y democrático de Derecho no hay fantasmas”. Y no es que yo no crea en la existencia de lo extraño –por ejemplo, nadie me ha podido convencer de que los habitantes de Australia no caminan cabeza abajo-. Pero si admitimos que en las democracias y sus palacios hay fantasmas, como en el Antiguo Régimen, abriremos las puertas a la irracionalidad. A la imbecilidad, vamos. En fin, que nos quedamos sin psicofonías y sombras fosforescentes.

Y ahora veo a Iker Jiménez en un aquelarre tremendo, auspiciado por el matón argentino de la motosierra y rodeado de especímenes recién llegados de otros planetas para acabar desde dentro con Estado, sociedad, derecho y democracia. Poco a poco, sin aspavientos. Chupando como vampiros su sustancia; dejando cáscara, tragando vísceras. El ideólogo de los de ahora no es Hitler, se bastan con Lovecraft –que, por cierto, era un racista tremebundo-. Hace unos años estas cosas nos hubieran alterado. Ahora ni nos sorprenden. Hay una lógica de hierro entre la negación de la realidad, la siembra de sospechas y la esperanza en el advenimiento de superhombres. Todos hemos nacido sobre un cementerio de pieles rojas y vete tú a saber por qué los científicos se empeñan en decir lo que dicen de vacunas, danas y otras zarandajas. La derecha, fácilmente, cambia las cifras económicas por la ouija y se quedan tan espirituales.

Y así debería discurrir este artículo, entre chascarrillos y ejemplos apurados. Pero he aquí que a Pedro Sánchez, antes de darle tiempo a reencarnarse de Pedro Sánchez, se le ha ido el Santos al cielo. Y todo es crujir y rechinar de dientes. Ahora el PSOE –y sus aliados, indefectiblemente- pueden elegir entre dos títulos del inmortal Jardiel Poncela: “Los ladrones somos gente honrada” o “Los habitantes de la casa deshabitada”, para contarnos su historia. Porque, llegados a estos puntos, no existe buena solución. No hay cazafantasmas que se encarguen de esto. Y menos las jaurías judiciales que se acumulan a la puerta de los tribunales afilando puñetas, uñas y colmillos, casi unánimes en romper la independencia del Poder Legislativo, en olvidar que la Justicia emana del pueblo y que ellos sólo la administran; confundiendo la opinión legítima sobre cuestiones jurídicas con la defensa de intereses corporativos sin más argumentos que la tradición. Entre las mejores muestras de emanaciones espiritistas está la de haber inspirado al juez Peinado que fue el Presidente del Gobierno quien instó al Fiscal General a filtrar, como médium perverso, unas cosas del muy novio. En fin, ya se sabe: quien pueda hacer, que haga. Y allá que se va buena parte de la judicatura, con cruces y aguas benditas a hacer prácticas de Sumo Hacedor. Con su Resplandor.

Creo que me ido de tema. Lo siento. O no. Bueno, decía que llegado a este punto, y con el poco tiempo transcurrido, es imposible saber toda la profundidad de la cavernaria apuesta que algún PSOE tenía montada. Y no vale decir que eran pocos. Pocos, en esto, son demasiados, porque si los pocos son los que son, la radiación es tremenda, incluyendo a los que sospecharon, callaron, supusieron y adivinaron tarde. Decir que quien tenía que saberlo no lo sabía, es tan obvio que conduce a error y a mentira autocomplaciente. Decir que Sánchez reaccionó con rapidez es verdad, y alivia, pero no cura los males. Ahora caben dos caminos: o te vas o agachas la cabeza y empujas. Si hay que presentar cuestión de confianza o algún otro expediente formal, es asunto menor. Yo apuesto por aguantar: esta película es de miedo, pero lo que viene es gore, sin entrar en detalles.

Pero eso no me privará de hacer una reflexión crítica. A lo mejor resulta que en el Estado democrático sí hay fantasmas. E idiotas. Y leales que sólo saben mostrar su lealtad halagando al líder. El modelo que ha ido desarrollando Sánchez favorece esta realidad: riega los cementerios de indios. Quizá no tuviera otra, ante el ataque constante de la caballería de las derechas, dispuesta a cortar cabelleras antes de traer a jueces de la horca para legitimar el linchamiento. Pero siempre me ha llamado la atención que Sánchez, en buen ahora, llegó al Gobierno tras el más obsceno océano de corrupción que protagonizó el PP y que no hace tanto prometió, tras una rocambolesca retirada espiritual, una panoplia de propuestas de regeneración democrática. Y que no haya hecho prácticamente nada. Al menos nada coherente, comprensible, reconocible por empresarios, por sus militantes y por la ciudadanía. En la nómina –amplia- de éxitos de este Gobierno no hay apenas medidas de transparencia, buen gobierno o gobierno abierto: cumplimiento a desgana de lo nominalmente heredado y pequeñas cosas que pasan desapercibidas porque si están aisladas sirven de poco. En el propio discurso de Sánchez sólo se invoca la auditoría del Tribunal de Cuentas, pero no pudo nombrar medidas proactivas. Alguno de sus ministros ha dicho que esto no tiene solución, que en todas partes cuecen habas, que el PSOE expulsa en el acto –lo que es bastante cierto, pero no del todo- y que la solución es “moral”. Ya salió la moralidad. Es como si se suprimiera del código penal el delito de asesinato porque la moral debe impedir matar; como si no hubiera reglamento de circulación porque basta con que los conductores tengan firmes convicciones éticas y no tengan la costumbre de atropellar infantes.

Ni el PSOE en el Gobierno, ni sus socios, han intentado renovar la legislación de transparencia, obsoleta en muchos aspectos; no ha creado una agencia anti fraude adecuada; no ha sistematizado aspectos dispersos de estas materias; no ha intentado aplicar mecanismos de IA para la detección de comportamientos inapropiados como gastos anómalos; no ha promovido políticos del Gobierno que fueran públicos referentes –responsables- para estas materias; no ha aprobado un Código de Buen Gobierno para el comportamiento de altos cargos; no ha liderado –y aportado fondos- una política coordinada de Estado con CC.AA. y Ayuntamientos; no ha activado una Inspección General de Servicios que observe y advierta de malos comportamientos antes de que puedan ser delitos; que yo sepa, no ha organizado unidades en los Ministerios y otros Departamentos para promover en cada ámbito las buenas prácticas y la vigilancia legal. ¿Qué supone todo esto?: que ha renunciado a ir por delante de los posibles casos de corrupción, lo que no significa que deba sustituir a otros órganos del Estado, policiales o judiciales. Es ahí, en esa oscuridad, donde los fantasmas del Estado se miran en los espejos y no se ven. Esa es la espesa oscuridad que sólo puede disolverse con la perseverancia del control permanente, generando una tensión en los protagonistas de la acción pública que disuada. Cuando se llega a la sanción, a la detención, al juicio, a la condena, ya se ha llegado tarde.

Por otra parte en el PSOE han menudeado, junto a una mayoría de excelentes, abnegados, limpios y generosos militantes, unos duendes incrustados en la máquina, habitantes de los sótanos, a veces perpetuados por lustros, que no dudan en llevarse bien con los corruptos de cada comarca porque conforman unos núcleos de poder real que no se perciben como deshonestos –casi nunca cometerán delitos- sino como piezas necesarias para la reproducción de los resortes… del Estado social y democrático de Derecho, la generación de riqueza, empleo, vivienda, bla, bla, bla. En cierta ocasión pregunté a un destacado y admirado dirigente socialista cómo mantenían en puestos clave a cierto militante de oscura y dilatada sombra, la respuesta fue tan clara como decepcionante: “Sabemos cómo es. Pero es quien gana las asambleas”. Ahora habrá que añadir las primarias. ¿Cuántos casos de eficacia entendida de esta lóbrega manera habrá en España? Mientras no haya voluntad clara de superar esta forma de ver las cosas, una parte de la muy honesta alma socialista estará expuesta, cada cierto tiempo, a desastres como el actual. Que Dios les pille confesados. Vade retro.