UE: egoísmo puro

Tras la asamblea general de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), comienzo una nueva etapa con ilusión, rodeado de un equipo de personas que no conocemos la palabra rendición y con las reivindicaciones claras, muchas de ellas, por cierto, prácticamente las mismas que afronté cuando accedí a la presidencia. Porque los retos del sector siguen vigentes década tras década, es más, por culpa de la desconsideración de la Unión Europea hacia su agricultura y ganadería, los problemas se amontonan y se agravan a niveles alarmantes.

Pongamos el ejemplo del agua, básica para garantizar una producción estable y de calidad. Bruselas está exhibiendo una flagrante falta de sensibilidad con el sur de Europa. No puede aplicarse la misma política hídrica en Bélgica, donde llueve casi todas las semanas, que en la cuenca mediterránea, donde el agua se tiene que almacenar y distribuir eficientemente. Además, el experto Millán Millán advirtió de que si avanza el desierto en el Mediterráneo habrá sequías en el corazón de Europa, así que esto va con todos.

La UE ya no es la Europa de los seis países fundadores. Ahora somos 27 y no se debería legislar sin contemplar su amplia diversidad. La homogeneización que impone Bruselas está condenando a muerte a los agricultores y ganaderos europeos, que son sacrificados como moneda de cambio para vender a países terceros productos de otros sectores económicos. Antes de dar miles de millones de ‘ayuda al desarrollo’ (¿ahora se llama así la esclavitud infantil?) a los de fuera, habría que apostar por cuidar a los de casa.

Entre las demandas pendientes, presento la novedad de poner en marcha una Ley de espacios verdes productivos que sea capaz de valorar el trabajo de nuestros productores, no únicamente por suministrar alimentos, sino también por mantener el medioambiente. Necesitamos que se nos reconozca socialmente y se nos compense económicamente esta contribución esencial. Necesitamos incorporar jóvenes, modernizar las explotaciones, facilitar mano de obra y estabilizar la rentabilidad.

La actual UE no puede permitirse el lujo de hacer lo contrario que defendía en sus orígenes: garantizar la soberanía alimentaria y beneficiar a todos los europeos. Hoy solo quedan palabras hipócritas, egoísmo puro, un sálvese quien pueda. Los políticos oyen pero no escuchan, pero en AVA-ASAJA no pararemos de exigir hasta que nos escuchen y nos atiendan. Nuestro lema sigue vivo: ‘Comprometidos con nuestra tierra’.