El honor y los rockeros talegueros

Si no te gusta el cine te miran tan raro como si dices que eres muy futbolero y que te gusta la historia y, al mismo tiempo, enseñas los tatuajes de ‘rockero taleguero’ de los Ramones. Como el mundo está lleno de prejuicios, no te pueden gustar esas tres cosas a la vez. Y como cada vez me mola más aquello de pervertir al burgués que decían los modernistas —cámbiese burgués por pijo—, me pongo provocador y les digo que mis películas favoritas son ‘El día de la bestia’, ‘Días de fútbol’ y ‘La Vaquilla’, que lo son. Y que la vez que más he disfrutado en un cine fue viendo ‘Torrente 2’. Cierto también.

En mi particular e inútil revolución contra lo mainstream cual Ignatius Farray, me quité Netflix porque sus documentales son lamentables y, por inercia, también todas esas otras plataformas en las que pasas más tiempo buscando qué ver, que viendo algo. Total, que ahora me sé de memoria RTVE Play, que es el Netflix de los pobres, y me veo obligado a tener que encontrar algo interesante porque en el algoritmo dichoso de YouTube hay más endogamia que en las relaciones matrimoniales de los Borbones; no hay manera de salir del bucle y siempre acabo viendo lo mismo.

Y como la vida es eso que pasa entre las horas que ocupas decidiendo qué ver, finalmente di con algo interesante: ‘El Abuelo’. ¡Peliculón! No me mola que sean los nobles de rancio abolengo los únicos fieles y los plebeyos los traidores dispuestos a todo con tal de progresar, por no decir subsistir, pero téngase en cuenta que unos nacieron con el buche lleno y los otros pasan la vida matando el hambre.

La película va de un conde arruinado que en sus últimos días intenta salvar el honor de su estirpe en peligro. De repente, se ve en la tesitura de tener que elegir entre no manchar eternamente la memoria de su agonizante linaje y el amor hacia una niña que creyó su nieta y resultó no serlo porque no es sangre de su sangre. Y como no sabe qué hacer, le pide consejo al único colega que le queda, cuyo fin en la vida ya es solo suicidarse, pero no lo hace porque le falta valor. Total, que el cagón que cada día se pone frente al acantilado sin que nada pase le responde: «Una buena mierda, eso es el honor».

Pasado el tiempo, el cobarde sigue teniendo razón, pero hoy son los de abajo quienes hablan de dignidad, honra o patria —otra buena mierda, por cierto—. Los de arriba cambiaron honor por poder y dividendos sin rubor ni remordimiento. Y los futboleros de abajo les seguimos el rollo porque con esto de las Sociedades Anónimas Deportivas, los máximos accionistas —lejanos y ausentes— y los grupos de inversión que compran clubes, el fútbol está más mercantilizado que nunca y nos están robando el último reducto que nos quedaba para la utopía. Aceptamos que la sanidad y la educación puedan privatizarse, pero no nuestro equipo de fútbol. Es eso, o a asumir que a las grandes corporaciones les da igual si se trata de pisos turísticos, residencias de la tercera edad o una Sociedad Anónima Deportiva. Demasiado duro.

Y claro, no hay aficionado que no haya pensado alguna vez en el honor. ¡La de barbaridades que se invocan en su nombre como si todo pudiera justificarse desde el dolor o la indignación! La realidad es tozuda; los clubes de fútbol convertidos en sociedades anónimas no se arreglan con dingos arrebatos dinásticos tras un teclado y una pantalla. Solo hay una receta: dinero y buena gestión. Y rezar, claro. Lo demás es batirse en duelo con pistolas de agua. Muy antiguo.

PD: Tengo claro que cada uno siente el honor como le da la gana. Si a usted le va bien, no seré quien le diga qué hacer porque estoy hecho un lío, pero ya saben qué pienso al respecto…