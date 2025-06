Mazarino y maquiavelo en Torrent

Amparo Folgado. / A.T.

Escribir de política es un riesgo en la actualidad. Puedes equivocarte porque cada minuto cambia. De pronto, aparece un actor, una situación imprevisible. Que se lo digan al PSOE de Sánchez con Leire Díaz y a ésta con Víctor de Aldama. En cuestión de minutos todo lo pensado y preparado se diluye. Hasta el 28 de octubre Mazón tenía maniatada a la oposición, jugaba con ellos, los toreaba, y en un período de 12 horas, un cadáver político. El esperpento político que estamos viviendo es un asunto muy serio donde toca todo menos frivolizar. Parémonos ante los clásicos que nos hacen de faros y guías ante tanta tiniebla y tanto sinvergüenza. La situación política de Torrent nos puede servir como modelo y plataforma interpretativa de la política nacional. Los dos clásicos más importantes sobre la gestión del poder los tenemos en Maquiavelo y sus dos libros, El Príncipe y Los discursos a Tito Livio y el cardenal Mazarino y su Breviario de los políticos.

En Torrent se ha estado a punto de presentar una moción de censura a Amparo Folgado del PP por parte del PSPV liderado por Jesús Ros a raíz de que un edil de Vox ha dejado el partido y se ha incorporado al grupo mixto. Supongamos que es verdad. Primer principio de Maquiavelo: «La mejor fortaleza que un príncipe puede poseer es el afecto de su gente». Ros tiene un doble problema: primero, si la gana, será apreciado y admirado por los suyos y tendrá la obligación moral de presentarse él a la alcaldía, no otro, porque las urnas tendrán que refrendar dicho movimiento; segundo, cuidado con las mociones de censura en un ambiente de hartazgo político y más a nivel local, ¿para qué?, y sumámosle que Folgado tiene todas las de ganar hoy, no por sus virtudes, sino porque Torrent, ciudad de 100.000 habitantes vota en clave nacional y ahora la izquierda tiene todas las de perder. ¿Se imaginan que Folgado perdiera la alcaldía por una moción y la recuperara en unas elecciones locales? Resultado: Folgado haría historia y Ros provocaría una crisis mayúscula en el partido.

Principio de Mazarino: «Conócete a ti mismo, conoce a los demás, simula y disimula». En política no se pueden dejar todas las cartas al descubierto. Si lo haces muestras todas tus aristas y eres más fácilmente atacable por tus flancos más débiles. Ros se conoce muy bien y sabe que tiene algo que Folgado no tiene: es apreciado por los suyos y por sus contrarios. Ros no tiene que simular, fingir algo que no es, es coherente y el pueblo sabe como es. No lucha contra nadie interno. Folgado tiene a muchos cercanos que aplaudirían que saltara por los aires. De ahí su debilidad y también su fortaleza. Y aunque les pese a muchos, se ha forjado un liderazgo a base de lucha, enemistades y señalamientos dentro de su partido. Folgado y Ros tienen un destino común: quien gane hará historia y quien pierda tendrá que dejar la política definitivamente. Las espadas están en lo más alto. A ambos un consejo de Maquiavelo: «La sabiduría consiste en saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor». De aquí al 2027, o antes, que no pierdan de vista estas palabras. ¿Es la moción de censura el mal menor o la raíz del problema político en Torrent? Hagan sus apuestas.