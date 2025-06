Alta Distinció per a qui la mereix: Juristes Valencians i José Ramón Chirivella, al servei del poble valencià

José Ramón Chirivella, en el centre, entre Vicent Soler i Pascual Sala. / Fernando Bustamante

El 9 d’Octubre hauria de ser una data per reforçar l’autoestima col·lectiva i reconéixer les persones i entitats que, des del compromís i la constància, han contribuït a construir una societat més justa, més lliure i més fidel a si mateixa. És per això que resulta imprescindible alçar la veu i proposar, amb tota la legitimitat i convicció, que l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana siga atorgada a Juristes Valencians i al seu president, José Ramón Chirivella. Perquè, si hi ha una entitat i una persona que han treballat incansablement en defensa de les senyes d’identitat i els drets del poble valencià, són precisament elles i ells. .

La tasca de Juristes Valencians ha estat clau per posar en el centre del debat polític i jurídic una qüestió que sovint ha estat menystinguda o directament ignorada: la recuperació del dret civil valencià, una eina per garantir l’autogovern efectiu i la sobirania legislativa del nostre poble. El dret civil valencià no és només una qüestió tècnica o jurídica; és una expressió de la nostra història, de la nostra capacitat d’organitzar-nos com a poble i de decidir sobre qüestions tan fonamentals com l’economia familiar, les relacions patrimonials o el dret de successions. La seua pèrdua, arran del Decret de Nova Planta de 1707, va ser un acte de violència política i jurídica, un intent d’esborrar la nostra identitat. La seua recuperació, per tant, és un acte de justícia històrica i de reafirmació democràtica.

José Ramón Chirivella ha sabut liderar aquest procés amb una gran capacitat de diàleg, rigor acadèmic i sensibilitat política. Ha teixit complicitats institucionals, socials i cíviques, ha mobilitzat col·legis professionals, entitats locals, sindicats i moviments socials i partits polítics de diverses sensibilitats. Ha aconseguit una fita que sembla impossible en altres àmbits: generar un consens transversal entorn de la necessitat de modificar la Constitució per reconéixer la capacitat legislativa plena en dret civil dels territoris amb tradició jurídica pròpia, com és el nostre. I tot això, des d’una mirada oberta, integradora i amb voluntat de sumar.

Però Juristes Valencians no s’ha limitat a defensar el dret civil. La seua tasca ha estat un compromís amb el conjunt de les senyes d’identitat valencianes, enteses no com a símbols buits o folklòrics, sinó com a drets col·lectius i com a pilars d’un projecte de país. En aquest sentit, també han estat una veu ferma denunciant l’infrafinançament crònic que ofega les polítiques públiques i limita la capacitat d’acció del nostre autogovern. Han defensat, amb claredat i valentia, més autogovern, perquè només des de la sobirania política podem garantir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el benestar de la ciutadania.

Així mateix, Juristes Valencians i Chirivella han estat sempre al costat del valencià, defensant-ne l’oficialitat, l’ús institucional, la protecció jurídica i el seu caràcter vertebrador de la identitat col·lectiva. En un context de retrocessos i atacs, han sabut posar damunt la taula una visió moderna i plural del valencianisme, fonamentada en drets, en llibertats democràtiques i en respecte a la nostra pluralitat interna.

És per tot això que l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana no pot ser un reconeixement condicionat per criteris partidistes o per interessos ideològics de curta volada. Ha de ser un homenatge a aquelles persones i entitats que han sembrat, amb perseverança, el futur d’un país millor. Un país amb drets propis, amb finançament i hisenda pròpia, amb autogovern real, amb una llengua viva i amb consciència de ser poble.

Juristes Valencians i José Ramón Chirivella ho han fet amb discreció i fermesa, lleialtat institucional i una reivindicació clara i inqüestionable. Concedir-los l’Alta Distinció seria un acte de coherència, gratitud i dignitat col·lectiva, perquè han defensat amb intel·ligència i valentia les senyes d’identitat i els drets col·lectius del poble valencià.

Per això, les entitats, els sindicats, els partits polítics i les institucions valencianes haurien d’unir-se per impulsar aquest reconeixement. És una oportunitat per demostrar que, més enllà de les diferències, sabem reconéixer i valorar aquells qui defensen, amb rigor i coratge, la identitat, la justícia i l’autogovern del nostre poble.