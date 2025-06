Carles Salvador, setanta anys sense ell

Carles Salvador. / Levante-EMV

L’estiu del 1955 feia uns dies que havia finalitzat els estudis de Primària a l’escola Cardenal Reig de Benimaclet i esperava, amb ànsies, començar el batxillerat el pròxim curs anant a València, a l’institut Lluís Vives, l’únic masculí que havia, encara nens i nenes anaven separats a l'escola, coses del franquismes regnant. Però mai vaig anar a l’institut ni vaig fer el batxillerat, en arribar setembre a casa van estimar que l’economia no permetia aquella despesa i vaig acabar a l’escola dels Salesians al carrer Sagunt estudiant una barreja d'assignatures a les que batejaren com “Comercio”. Vaig plorar molt, plors de ràbia en veure truncat el meu camí a la Universitat, on finalment vaig poder anar als 25 anys a estudiar Dret per una disposició que ens obria la porta dels temples de la “sabiduría” als que a eixa edat passarem un dur examen, però això ho contaré altre dia. Ara vull parlar de qui fou el mestre més estimat en aquelles fosques aules de Benimaclet, l’estimat “don Carlos”, aleshores no sabíem que ens havia donat classe una de les grans personalitats del País Valencià, tampoc havíem escoltat mai anomenar així la nostra terra.

Aquell dijous set de juliol de 1955 com cada dia a primer hora ja érem al carrer, amb pedres improvisàvem unes porteries i en un tres i no res començàvem un partit de futbol. Algú ens va avisar que el “nostre” don Carlos havia mort, ens vam apropar a sa casa, al costat de l'església, fou el primer mort que vaig veure, allà en un taüt, groc per la icterícia, estava el mestre que més havia estimat. Algú ens va dir que anàrem a l’escola a penjar en un balcó la bandera a mig pal en senyal de dol. El dia del soterrar vaig començar a adonar-me que aquell bon mestre era quelcom més que el que nosaltres havíem conegut. Una comitiva de gent arribada des de València formava el seguici del dol, aquell dia va començar en mi, sense adonar-me, el cuquet de la preocupació per la meua terra i la meua llengua.

Anys més tard vaig anar a Lo Rat Penat per estudiar valencià, la sorpresa fou que el llibre per fer-ho era la 'Gramàtica valenciana' de Carles Salvador, un llibre on vaig trobar textos d’escriptors del País Valencià, les Illes i Catalunya. El 1966 des del Rat s'afermava ja la unitat de la llengua, com ja havia pregonat Carles Salvador al signar el 1932 les Normes de Castelló. Ara, des de fa dècades Lo Rat defensa teories terraplanistes en relació amb la llengua, i amb l’aparició dels supremacistes espanyolistes de Vox al front de les institucions, amb la col·laboració del PP, han prostituït els ideals d’aquesta societat amb els seu intent de fer desaparèixer el valencià de tots els àmbits. Lo Rat Penat, amb Vox i el PP, s’ha convertit en aquell “Murciélago Alevoso” del que parlava Blasco Ibáñez a un dels seus articles a 'El Pueblo'. Setanta anys després de la mort de Carles Salvador i quan la llengua ja està normalitzada en la vida quotidiana, arriben els enemics de sempre, per tornar a obrir batalles que tan sols volen imposar el castellà. Quina pena que aquesta colla d’ignorants siguen incapaços de llegir.