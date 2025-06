Los conflictos inmobiliarios ante el nuevo proceso civil

Protesta en la Generalitat contra los desahucios. / J.M. López

Los conflictos de tipo inmobiliario pueden dar lugar a un amplísimo espectro de litigios: desde problemas arrendaticios, desahucios o recuperaciones sumarias de la posesión del inmueble, hasta los debates suscitados en el ámbito de la propiedad horizontal acerca de los llamados “pisos turísticos” o las acciones judiciales para la declaración de propiedad u otros derechos reales sobre inmuebles, pasando por discusiones contractuales que tengan por objeto predios rústicos o urbanos, acciones judiciales para la extinción de condominios inmobiliarios o la impugnación de acuerdos societarios vinculados a compañías tenedoras de inmuebles, compensaciones por desviación de costes y/o defectos constructivos, entre otros.

Cada uno de esos expedientes judiciales presenta sus respectivas características particulares como, por ejemplo, la enervación de la acción de desahucio por ofrecimiento del pago de las rentas debidas, las limitaciones impuestas por la Ley de Vivienda vinculadas a la vulnerabilidad de la potencial persona desahuciada o las particularidades de la resolución de compraventas inmobiliarias.

Y, sin embargo, a todas esas complejidades debe añadirse ahora una fase prelitigiosa sin la cual no será posible el acceso a la administración de justicia para la resolución del conflicto: la activación de alguno de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), previstos en la Ley Orgánica 1/2025. Se trata de la recuperación (corregida y aumentada) de la antigua conciliación obligatoria que contemplara la legislación procesal decimonónica y que ahora el legislador español trata de regular de un modo mucho más sistemático (ya veremos si con la eficacia pretendida).

La filosofía básica de la norma es clara: salvo contadas excepciones, solamente será posible judicializar una controversia si, con carácter previo, se ha intentado su solución amistosa a través de las fórmulas que la norma prevé (mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, etc.). Pero, ¿cómo impacta esta circunstancia en los litigios de contenido inmobiliario? Aparentemente de una forma no menor (debido a las consecuencias inherentes a la nueva norma y, en no pocas ocasiones, a ciertas faltas de precisión en su contenido). Veamos algunos ejemplos.

En el caso de la solicitud de medidas cautelares (salvo si fuera anterior a la propia demanda y cumpliera los requisitos reforzados de urgencia exigidos en la ley y la jurisprudencia) se exige la previa activación del MASC, lo que alterará la dinámica con que se abordaba esta estrategia procesal: piénsese en embargos preventivos o prohibiciones de disponer de inmuebles, anotaciones de demanda en el registro de la propiedad, etc. El factor estratégico de la sorpresa ahora se deberá repensar.

Otro ejemplo: aunque los antiguos interdictos de retener y recobrar la posesión (así como el de derrumbe de edificio, columna o árbol) han quedado exentos de la previa práctica del MASC, por error (o no) la nueva norma no ha hecho lo propio con el de suspensión de obra nueva, extremo que inflige una debilidad significativa al propietario que ve cómo un tercero invade su predio mediante una construcción inconsentida.

Por otro lado, en el marco de los procesos de desahucio, la norma no establece excepción alguna, circunstancia que obligará al arrendador que pretenda el desahucio del inquilino moroso a formalizar un MASC que las más de las veces tendrá escasa utilidad y justificación.

Finalmente, ninguna excepción se contempla, tampoco, en la esfera de los conflictos vinculados a la propiedad horizontal (alquileres vacacionales, impugnación de acuerdos, cesación de conductas molestas, reclamación de cuotas y derramas…). Ello supone que por escasa que sea la reclamación o por desestabilizador que resulte para la comunidad el comportamiento que se trata de corregir, nuevamente deberá activarse el correspondiente MASC.

¿Cómo se podrían solucionar estas dificultades? Por un lado, se deberían incorporar en los contratos que se suscriban y en los estatutos sociales que se aprueben cláusulas que anticipen el MASC aplicable y su régimen, de modo que evitemos sorpresas y demoras interesadas. Y, por otro lado, debería considerarse detenidamente la opción del arbitraje como medio extrajudicial de solución de controversias y al que ninguna de las previsiones acerca de los MASC resulta aplicable.

Porque más allá de lo anterior, la posibilidad de una mejora radical de nuestra paupérrima administración de justicia es como lo del Príncipe Segismundo: “una ilusión, una sombra, una ficción…”.