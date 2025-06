Electorat enfadat

José Luis Ábalos i Koldo García. / Efe/Bruque

Una vella dita argentina diu que la corrupció és un tango que es balla entre dos: el corrupte que es deixa comprar i el guilopo que s’emporta el botí. Polítics disposats a cobrar i empresaris disposats a pagar mitjançant un elaborat esquema d’extorsió. Sense la concurrència d’ambdós agents —corrupte i corruptor— no hi ha corrupció. Com la fornicació, la corrupció és un pecat compartit. Un ‘matrimoni’ unit per l’interès i no pel sentiment. Pensar que l’únic indesitjable del tàndem és el polític i, eximir de culpa a l’empresari que es presta a eixe joc perquè no sap altra manera de fer negoci, és ignorar la realitat. Llavors, per què parlem només dels corruptes i optem per ignorar els corruptors?

L’afany corruptor no distingeix ideologies ni partits. Qui estiga lliure de pecat que tire la primera pedra, diríem, si no fos perquè ací tira pedres fins i tot qui ha sigut reiteradament apedregat. Dit això, seria injust pensar que tots els polítics són iguals; i que aquells que es mantenen íntegres és per falta d’oportunitats. De cap manera. Hi ha polítics honrats. I en són molts. El que causa un cert neguit és que els empresaris corruptors coneguen millor les ‘debilitats’ d’alguns càrrecs institucionals que els líders dels partits que els posen a les llistes o els confien un ministeri.

La ciutadania està enutjada amb els polítics, quan en realitat ho hauria d’estar amb aquest sistema polític-econòmic en què vivim. Tan enutjada amb la democràcia que diversos estudis, tant en Espanya com a l’estranger, coincideixen en un diagnòstic terrible: la generació mil·lenial i la generació Z, és a dir, el sector de població que va dels 18 als 35 anys, considera respectable un règim autoritari. Algú sabria dir-me què passa pels cervells d’aquests joves? Estan decebuts amb la política, sí; però cal estar molt atordits per a preferir un règim autoritari a un règim democràtic. Sempre hi hagut joves reaccionaris, però quins valors hem inculcat perquè la feixistització porte camí de ser majoria?