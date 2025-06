Negocio, espectáculo y también, fútbol

Partido del PSG contra el Atletico Madrid en el Mundialito de clubes. / Efe

Damos por hecho, por costumbre definir el fútbol como un deporte. Es lo que se ha definido dede que empezó a disputarse desde aquellos años en que en el 'men Derby' jugaban dos equipos de gentes de dos oficios distintos hasta que se quebraban las piernas y obtenía la victoria. Del deporte se habló de aquellos encuentros de Plaza Navona donde dos barrios se enfrentaban en el llamado Calcio.

Deporte es lo que hemos creído durante años y en el que hemos volcado nuestras ilusiones e incluso nuestras diferencias más o menos localistas. Hemos vivido de los colores de nuestras banderas, del nombre de nuestras ciudades y hemos adjudicado a los colores del equipo la pasión por nuestras poblaciones. Pero han pasado los años y hemos cambiado. Ya nada es como antes.

Comenzamos creyendo que la constitución de las sociedades anónimas deportivas nos sustentarían ante lo que se avecinaba. Estábamos felices con poseer acciones de nuestro club que había dejado de ser club. Creíamos que con poseer un papel en el que figurábamos como dueños de una pequeña parte de nuestro club, su estadio y sus instalaciones diversas, habíamos descubierto América. Y empezó a suceder lo inesperado. Nuestros pequeños paquetes accionariales eran pan comido para quienes desde su posición de magnates se hacían con la mayoría y nosostros empezábamos a no pintar nada.

Lo que creíamos deporte se lo llevaron los grupos de presión, los grandes inversores, los ricos que se imponían en las asambleas y pasaban a mandar en todo. Los grandes inversores comenzaron a adquirir sociedades anónimas deportivas y especialmente desde los países árabes empezaron a llegar los magnates, los que iban a dejar a los aficionados en un resquicio en las graderías.

Aquello que creíamos que era nuestro pasó a ser un negocio al que llegaron quienes creyeron que con el fútbol podían hacer grandes inversiones en otros negocios al margen del balón. El fútbol, el noble, facilitaba la compra de inmobiliarias y la construcción de grandes edficios. El deporte-fútbol era ya solo negocio. Por poner un ejemplo, ahora está en el Valencia el señor Peter Lim, que acabará haciendo negocio redondo aunque deje a nuestro club en la miseria. Económica y deportivamente.

Con la llegada de los nuevos capitales el negocio se potenció con el espectáculo. Llegaron los grandes fichajes y con ellos los sueldos multimillonarios. El espectáculo se vive con cifras que van a llevar el espectáculo a niveles inasumibles en el futuro. Ver un partido de fútbol empieza a ser prohibitivo para el padre que quiere llevar al hijo a su lado. Y más aun para el abuelo que quiere insuflar a su nieto sus mismos ideales futbolísticos. Llegará el dia en que la gente joven se retraerá y habrá vacios en las gradas.

Todas estas condiciones han llevado al fútbol a ser la tercera pata de lo que fue primera. Las grandes corporaciones, FIFA y UEFA están promoviendo calendarios de los que de vez en cuando se quejan algunos entrenadores. Pero no hacen hincapié en el caso de que los jugadores que dirigen no podrían tener salarios enormes si no hubiera partidos casi a diario. Se está jugando el Mundialito de clubes, último de los inventos mutinacionales. No hay decanso para las competiciones nacionales y este año tenemos fútbol casi a diario porque hasta los torneos de los equipos femeninos se disputan en julio.

Parte del futbol mundial está sostenido en las inversiones de los países árabes que al tiempo están fomentando su propias ligas. El espectáculo depende más de las transmisiones televisivas y la publicidad que ello aporta que del propio juego. Vivimos en un mundo en que el negocio prima y el espectáculo se impone a lo que eran nuestros ideales balompédicos.

La primera de las soluciones será, tal vez, aumentar las plantillas de los equipos con el fin de que puedan disputar varias competiciones al año. Pero el panorama visto dese el puente no es nada alentador. Nos estamos aficionando a ver el fútbol por la tele y ello tendrá consecuencias en el futuro. Los niños que ahora se contentan con ver a su equipo en el sofá de casa, no serán seguidores en el futuro. Pero mientras tanto la FIFA y la UEFA continuarán ampliando sus radios de acción. Algunos dirigentes pasarán a la historia como los complacientes, los consentidores. Quienes verán el brillo del momento y no sospecharán la 'boira' del futuro.