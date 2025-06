Una cuestión de confianza

Pedro Sánchez, en Ferraz. / Europa Press

Han pasado 46 años desde aquel referéndum del 6 de diciembre de 1978, cuando los españoles votamos sí por una abrumadora mayoría a la ratificación de la Constitución española. Han sido estos años de convivencia pacífica, pluralismo político, aparición de nuevos partidos, conquistas sociales, proyectos de leyes, mociones de censura, bloqueo y desbloqueo del poder judicial y muchos vaivenes políticos y reproches mutuos, propios del sistema democrático. Sin embargo, en los últimos tiempos y, sobre todo, en los últimos días, la información que leemos en la prensa y escuchamos en las noticias, no solo no deja a nadie indiferente, sino que causa preocupación en la ciudadanía y está provocando una enorme polarización y una no menos llamativa desafección política. A todo ello se suma el informe de la UCO que pone en el punto de mira en personas demasiado cercanas al presidente del Gobierno, elegidas por él mismo, con la responsabilidad de vigilar a los propios ministros que conlleva su elección. Todo ello nos lleva a una cuestión ineludible: ¿se está resquebrajando nuestra democracia?

Los autores de este artículo, ambos profesores de Derecho Constitucional, somos arduos defensores de los derechos fundamentales y de las estructuras democráticas. Nuestros alumnos de los primeros cursos aprenden bien que nuestra Carta Magna prevé, entre otros instrumentos, dos mecanismos de control político del poder legislativo al ejecutivo para evitar cualquier clase de abusos de poder y reforzar el funcionamiento democrático de las instituciones: la moción de censura y la cuestión de confianza.

Una de las principales diferencias radica en quién inicia el procedimiento. Mucho se habla de la posibilidad de que la oposición presente una moción de censura, proponiendo un candidato que, en caso de conseguir la mayoría necesaria, ocuparía el lugar de Pedro Sánchez en la Moncloa. Sin embargo, no es una opción realista porque no contaría con la mayoría de los diputados en este momento y no saldría adelante. Existe también, aunque poco se habla de ella, la cuestión de confianza, un mecanismo extraordinario de control al gobierno, que partiría del propio Ejecutivo para ser conocedor, oficialmente, de si sigue contando con la confianza del Congreso que le fue otorgada en la investidura, o si, por el contrario, se ha roto la relación de confianza entre el pueblo soberano (representado por los diputados y diputadas) y el Gobierno. En ambos casos hay que calibrar, poner en una balanza los pros y los contras y las consecuencias de cada una de estas opciones, ya que cualquiera de los dos mecanismos puede suponer el fin del mandato o el reforzamiento de este, según prevén los artículos 112 y 113 de la Constitución Española. Adolfo Suárez planteó la cuestión de confianza en 1980 y Felipe González lo hizo en 1990, ambos con resultados favorables. El pueblo les otorgó su confianza.

Está claro que promoverla actualmente es un riesgo democrático, pero creemos que es este el momento de asumir el riesgo: ¿no es, acaso, el planteamiento de la cuestión de confianza la muestra del propio Ejecutivo de la creencia en la propia democracia? ¿No sería un síntoma de sana política que el Gobierno pregunte a las y los representantes del pueblo soberano si siguen confiando en él y actuar en consecuencia de la respuesta obtenida? Como el propio Pedro Sánchez ha manifestado en rueda de prensa, asumir responsabilidades no es rendirse. Sería democráticamente saludable saber si el presidente cuenta con la confianza o no de la mayoría de la Cámara para su futuro político. ¿Por qué no lo hace? ¿Pagaría un precio demasiado alto?

La democracia hace más fuertes a los países, pero no viene dada, hay que construirla y mantenerla en el día a día para seguir creyendo en ella. Al fin y al cabo, arriesgarse a utilizar mecanismos contemplados en nuestra Ley de leyes es, precisamente, un síntoma de humildad democrática y, desde luego, una cuestión de confianza.