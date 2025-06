Tot no és fem

Koldo García, en el Congreso. / Efe

No, al PSOE no tot és fem, tot i que ara ens vulguen fer creure això. Que Feijoó ens vulga 'vendre la moto' de què al partit que ens governa tot és corrupció i podridura, quan a casa seua ni se sap les causes obertes ni la gent que té processada i fins i tot empresonada, sembla una mala caricatura.

Tinc amigues al PSOE que són lluitadores i militants de base i, sobretot feministes orgulloses de ser socialistes. Amigues amb una certa edat que van lluitar contra el dictador feixista i que quan parlen d’aquells temps ho fan amb l’orgull de comprovar que la seua lluita, com la de molta altra gent, va ser necessària per a construir la democràcia imperfecta de la qual hui gaudim.

Escoltar una vesprada plujosa a Gijón a Maricusa contar com ella i el seu company van haver de fugir de l’Estat espanyol perquè no els apressaren quan ja eren militants els dos et fica la pell de gallina i sempre et quedes amb ganes saber de més.

O veure a Aída com parla amb calma i serenor del temps que va estar al capdavant de l’organisme autonòmic d’igualtat i va contribuir a que a la perspectiva feminista xopara ben bé aquella administració als seus inicis, és tot un privilegi.

O escoltar com Paloma que viu a una ciutat de la Comunitat de Madrid i va ser huit anys regidora, també pel PSOE, d’una ciutat del País Basc quan el terrorisme encara estava assassinant cada setmana, parlar d’aquells temps i de com encara manté relació amb l’escolta i fan per veure’s cada any, fa que recordes que a ETA se la va guanyar amb la negociació i la paraula.

No Feijoó, per molta pressa que tingues d’aplegar a la Moncloa, si és que en algun moment aplegues (tant de bo que no ho faces mai pel bé de tota la ciutadania), encara et falta molta pedagogia per practicar per a convéncer a molta gent perquè et vote, si és que Ayuso et permet ser el candidat a la Presidència del Govern quan aplegue el moment, que ja saps com se les gasta.

No negaré que després d’escoltar al 'trio calavera' parlar dels seus negocis il·lícits i de com consumien a dones prostituïdes, quan saben que les feministes del PSOE lluiten per l’abolició de la prostitució, fa molt de fàstic i és tot un espectacle vergonyós.

Tampoc negaré que li han fet un mal favor a la democràcia al seu conjunt. I de nou escolte a Feijoó i el seu discurs catastrofista, cada vegada més a prop de la ultradreta amb la qual ja governa en algunes comunitats com la nostra sense mostrar cap problema ni marcar cap "linia vermella" amb ells.

I torne a Feijoó perquè el seu partit, podrit de casos de corrupció i molts d’ells encara vius, hauria de ficar-se un punt a la boca i moderar el seu llenguatge i deixar de parlar d’avançar les eleccions generals, quan segurament encara que les guanyara de nou, no té cintura per a poder pactar amb altres partits de l’arc parlamentari, precisament pel seu tarannà cabdillista.

No, tot no és fem al PSOE, perquè malgrat el 'trio calavera' i les seues praxis condemnables i trileres, jo preferisc quedar-me amb els discursos de dones del PSOE com Maricusa, Aída, Paloma i tantes altres. I, malgrat no formar part del partit ni ara ni mai, ni tampoc que passe pel meu cap ni de lluny afiliar-me, vull reivindicar a aquestes dones que troben, en la discussió a les seues agrupacions, de forma comunitària, dels documents del partit i sobretot els que fan referència al feminisme i els drets de les dones, la seua bandera i militància sense descans.

Ja voldria Feijoó tindre dones d’aquesta talla moral, cultural i de compromís a les seues files i no a dones emmurriades com Cuca Gamarra o Susana Camarero.

Això sí, a hores d’hora encara no ha condemnat les agressions patides a les seus i als treballadors del partit. I si no ho condemna, ho comparteix? Encoratja a qui les últimes nits estan vandalitzant les seus del partit i agredint als treballadors?

Pot quedar-se sense veu, esgargamellar-se si vol, però la dignitat que desprenen aquestes dones no la tindrà ell ni amb mil anys de vida política. O, senzillament, de vida.

Llarga i bona vida a aquestes dones de qui tinc el privilegi de tindre la seua amistat i que són exemple de compromís i de coherència i que són una mostra que al PSOE no és tot fem.