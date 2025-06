Un vagón de cartón piedra

Mazón, el pasado lunes en el metro en Torrent. / Europa Press

Ocho meses después de la DANA, que convirtió en barro lo que antes eran hogares y en exilio lo que era vecindad, todavía hay familias desplazadas, viviendo en hostales o pisos de paso. Lejos de sus raíces. Esperando certezas que no llegan.

Mientras tanto, la política sigue su marcha. Aunque no necesariamente para resolver, sino —cada vez más— para escenificar.

Esta semana, el president se subió al metro en uno de los trayectos de prueba entre Valencia Sud y Torrent. Un gesto simbólico, dijeron. Pero lo simbólico, sin sustancia, corre el riesgo de volverse paródico. Y el paso, si no lleva a las personas afectadas de vuelta a sus casas, es solo escenografía.

Las imágenes del trayecto fueron pulcras, medidas, compartibles. El Molt Honorable, sonriente, rodeado de técnicos. Ningún vecino desplazado a la vista. Ningún rostro de quienes aún esperan un techo definitivo. Un paseo más propio de un making-of que de un ejercicio de responsabilidad institucional.

No se trata de reprochar el gesto aislado, sino de denunciar la lógica que lo sostiene. Porque no es Mazón el único que ha confundido política con espectáculo. Hay una generación entera de dirigentes, de todo signo, que ha aprendido a prosperar a base de convertir los problemas de los ciudadanos en un estudio cinematográfico de bajo coste. Donde todo está dispuesto para la foto, pero poco para la solución.

Asistimos atónitos a una política de performance. Donde los trayectos no se hacen para acercarse a la gente, sino para salir en plano. Donde cada tragedia se convierte en fondo. Cada obra en plató. Cada rueda de prensa en rodaje. Se escriben guiones a contrarreloj. Se convocan cámaras con más diligencia que a los afectados. Se mide el vestuario, el tono, la iluminación. Pero no se escucha. No se pregunta. No se repara.

Hay en esto algo más que frivolidad: hay desprecio. Convertir el sufrimiento de los ciudadanos en atrezzo es también una forma de violencia. Es despojar al otro de su experiencia para convertirla en argumento propio. Y es, sobre todo, traicionar el sentido original de la política: transformar la realidad, no teatralizarla.

La escenificación institucional no es nueva, pero ha adquirido una naturalidad cínica alarmante. Ya no se pretende ocultar que todo está pensado para el impacto visual. Al contrario: se celebra. Se presume. Se viraliza.

El problema no es el metro, ni la foto, ni la comunicación. El problema es cuando eso lo sustituye todo. Cuando no hay reunión con perjudicados, ni calendario de retornos, ni política de vivienda clara. Cuando el relato ocupa el lugar de la gestión y el plano general borra los detalles humanos.

Necesitamos una política que vuelva a mirar de frente. Que entienda que los afectados no son una oportunidad de empatía improvisada, sino una urgencia social sostenida. Que el compromiso no se demuestra con un paseo entre flashes, sino con decisiones difíciles que no siempre caben en una story.

Lo ocurrido en Torrent es solo un ejemplo, pero es sintomático. Porque muestra cómo, ante el dolor real, algunos solo ven posibilidad de escaparate.

Decía Bertolt Brecht que “el peor analfabeto es el analfabeto político”, porque no sabe que de su pasividad nacen las tragedias cotidianas. Hoy deberíamos añadir que el peor político es el que convierte esa tragedia en escenografía.

Frente a esa impostura, aún queda quien defiende que la realidad no necesita guion. Que las instituciones no son platós, sino espacios de servicio. Que el pueblo no está para hacer de figurante en la obra de nadie.

Porque si todo acaba siendo decorado ¿quién se queda a limpiar el polvo después del rodaje?