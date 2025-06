Los caladeros del levantinismo

Aficionados del Levante UD en la celebración del ascenso. / Eduardo Ripoll

Las imágenes del ascenso granota nos han obligado a preguntarnos a todos si el sorprendente crecimiento social del Levante UD tiene bases sólidas sobre las que sostenerse o, por el contrario, hay mucha paja que separar del grano cuando la vida vuelva a torcerse de nuevo en Orriols. Dios quiera que eso suceda más tarde que pronto, pero la cuestión nos lleva a otra pregunta: ¿De verdad que todo este crecimiento es mérito propio?

Seamos claros: parte del mérito de este salto social es ajeno al mismo levantinismo. Estar en Primera División y, sobre todo, haber encontrado por fin a un inversor de verdad (José Danvila ha roto ‘el mito de los Boluda’ y el Levante UD) son los primeros motivos para enganchar aficionados. Sin esas dos premisas, nada sería igual. Pero uno, que siguió al club granota durante muchos años y habitó sus pupitres de prensa en los tiempos difíciles, advierte que el levantinismo ha crecido, también, al albor del oportunismo y el azar.

La media de asistencia al Ciutat de València ha pasado de aquellos 4.000 fieles irreductibles de finales de los años 90 a acercarse a los 20.000, teniendo en cuenta que hay partidos en los que se venden entradas a precios de saldo. Sí, el club está en Primera y la militancia de parientes de los viejos granotas es evidente. Hay mucha gente joven, nuevas generaciones que apuntalan los viejos sueños de expansión del levantinismo. Pero hay gente, también, para la que el Levante se ha convertido en el refugio perfecto de quien no tiene otra cosa mejor que hacer un domingo. El club ha pescado en caladeros variados, en condiciones muy favorables para la captura. A saber: de la inmigración (sobre todo nacional), de aquellos que llegan buscando una vida mejor y, ya que están, fútbol de élite y barato. A ellos se suman hinchas de otros equipos (madridistas y culés, principalmente) que nunca se adherirían a la causa del otro equipo de la ciudad, por motivos evidentes. Los altos costes del fútbol televisado también han empujado a la gente a poblar aquellos estadios con tendencia histórica a la frialdad de sus gradas.

A ellos se suman unos pocos desencantados del pueblo Mestalla, desarraigados que dejaron de ir a Mestalla hace lustros y que, ahora, tras sufrir el circo de Meriton han decidido que para cabrearse existen otras cosas. En una ciudad gigante y cosmopolita, pueden pagar menos por lo mismo. Fútbol de Primera; Vinicius, Mbappe y Lamine Yamal a 'low cost', con objetivos menores, y sin esperpentos institucionales, a no ser que vuelva otro Pedro Villarroel al palco de Orriols.

¿Y el estadio? 'Nuevo', coqueto, mucho más cómodo que Mestalla y sin el runrún de triste despedida que rezuma el campo del vecino rico venido a menos

Y los precios. Sí, los precios. El Levante ofrece pases baratos, sobre todo renovaciones con costes irrisorios, porque llenar el estadio con precios de club grande sería misión imposible. ¿Y el estadio? 'Nuevo', coqueto, mucho más cómodo que Mestalla y sin el runrún de triste despedida que rezuma el campo del vecino rico venido a menos.

Para esos colectivos que se han sumado a los granotas de toda la vida (levantinistas y gimnastiquistas, desde el Cabanyal hasta Poeta Querol) y a sus felices descendientes, el Levante es el club perfecto para quien quiere fútbol pero no demasiado compromiso. Para ellos, el Levante es como esa discoteca de un barrio de periferia, con la música alta en high quality, juegos de luces y cánticos en modo karaoke, donde no hace falta arreglarse mucho para entrar y sí muchas ganas de bailar.

Parte del crecimiento social del Levante UD es, por tanto, el triunfo del oportunismo bien entendido. No es una crítica al club. Al revés: el Levante UD ha sabido estar en el lugar y el momento adecuado para acoger a los despegados, a los desorientados, a los recién llegados y a los que no quieren muchas complicaciones. Pero que no nos vendan la moto de que esto es fruto solo de un proyecto deportivo brillante, de un relato romántico o de un carisma arrollador.

Así que, enhorabuena al Levante UD, el club que ha hecho (también) del un modo de vida.