La venganza de don Núñez

Feijóo, frente a Sánchez en la sesión de control al Gobierno / Efe

Francamente, dicho en el cincuentenario del extinto y aclamado caudillo, resulta difícil titular nuestra cita con un análisis político y social preñado de filtraciones, sin causa ni banquillo, de todo tipo de documentos de la justicia y fuerzas a su servicio, dudando entre fuegos fatuos, estamos sobrecogidos, omnium terribilium, santos inocente e incluso el “aquí se juega” de la mítica película Casablanca, pues hay quien está compungido al descubrir que en la izquierda también se roba, hasta Mister X hace aspavientos monjiles, lo nunca visto. Ítem más, el presidente del PP se presenta con sus dos ex presidentes de gobiernos -aún por banquillos- en la enésima manifestación (la calle no era suya desde Fraga) por los “valores” y contra la “mafia”, en presencia de Mazón y su precedente Camps -60 condenados- por la parte valenciana, donde el primero fue vitoreado.

El pasado día 11 se produjo la comparecencia del Gobierno en sesión plenaria del congreso y en respuesta al líder de la oposición el presidente Sánchez habló sobre el “efecto espejo”, en Psicología, como causante de que el PP acuse a los demás de lo que ellos mismos son. La respuesta, dentro de la línea de falta de respeto de los populares por los 228 muertos en la dana homicida, la dio el portavoz Tellado, cuando el presidente salió, y comenzó su perorata de insultos con un veo que el galgo de Paiporta ya se ha marchado (sic). Pero lo mejor vino al día siguiente, cuando se conoció el informe de la Guardia Civil -quien condecoró al millonario Aldama- sobre los vínculos de Cerdán con la llamada trama Koldo-Ábalos y salió Núñez Feijóo como nunca lo hemos visto, henchido de felicidad, pidiendo cual cada día elecciones, pletórico y proclamando un apocalipsis, agrandando el estupor del ciudadano.

No podíamos entender semejante ardor en un hombre que se reconoció dedicado a la vida pública remunerada, igual que su socio en tantos lugares, Abascal, desde antes de cumplir la treintena, pero cuando dijo que el capo mafioso era ese “que hemos visto reír a carcajadas en la cámara” comprendimos que tenía una daga clavada; recordar que Sánchez le dejó en ridículo, entre risas compartidas, es algo que jamás perdonará, tras su entrada triunfal en Madrid cargándose a Casado, por decir verdades, y de paso para acabar ahora con el nuevo sistema de primarias, algo democrático donde se negó a participar en su día. Quizá debiera presentar una moción de censura, también estilo Santiago Matamoros, pero en vez de recurrir a un excomunista como Tamames, encabezarla con Felipe González o Arfonzo querido, super-socialistas.

La venganza de Don Núñez parece la de Don Mendo, aunque sin gracia alguna; va montado en su tren de bulos y medias verdades, apretando dientes, afectado del síndrome de Como me creo lo que invento no me parece que miento. Pero un servidor, por principio, no participa en linchamientos (errejonazo sí, consejero Xunta no), ni comparte la antipolítica del todos son iguales, pues no vemos a Garamendi explicar la razón por la que grandes empresas privadas corrompen a cargos públicos y dañan a otros empresarios. Para volver a 2018 faltan cuatro votos. No hay auténtica democracia en un país donde la mitad de la población vive y la otra malvive, entre tanto blablablá social.

Postdata: En el tintero quedan datos curiosos, como el comisario de la UE, que a petición del PP participó como mediador en el pacto del CGPJ con el PSOE, imputado por corrupción, ergo no es algo propio ni mayor en España; así mismo, recordar que Koldo recibió un indulto de Aznar a su encarcelamiento -1996- por lesiones, pues dice llevar 35 años siendo confidente de la Benemérita, e igualmente que en los grandes casos de corruptelas de este siglo afloran las mismas empresas; finalmente, observar que en EE UU acaban de asesinar a una congresista, mientras aquí se invoca a Franco.