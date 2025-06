Evitar i erradicar la corrupció

Santos Cerdán en las inmediaciones de su domicilio / Efe

Surten a la llum casos de corrupció i abunden els titulars, aleshores, l’atenció es centra als procediments judicials pertinents i a les implicacions polítiques, així, observem com tot resulta aprofitable en la controvèrsia del moment. Òbviament, davant dels fets no pot haver-hi silencis ni impunitat, per tant, sense ignorar la presumpció d’ innocència, cal que els tribunals actuen, amb diligencia i sense dilacions com fixa la Constitució. Dit això, resulta també evident com la prevenció i la dissuasió tindrien que ser objectius a assolir.

Tenim una tradició que ve de llarg en la matèria, que es resumiria en treure profit , directa o indirectament, del fet que les administracions públiques, per complir les seues obligacions, celebren contractes per obres, serveis i subministraments, la qual cosa comporta gestió de fons públics. La contractació de les administracions produeix beneficis lícits, però, també dissortadament es donen fraus o incompliments de les normes. El primer treball que vaig tindre fou en una empresa constructora, allà pel finals dels anys seixanta del passat segle. Existia un full de ”regalos navidad”, que era un llarg llistat de funcionaris municipals i estatals, als que, en funció del seu grau en l‘escalafó, en Nadal se'ls feia un obsequi important, pels favors fets a l’empresa. Allò era un hàbit generalitzat.

Han passat anys, tenim normes modernes, com l’actual llei de 2017, que va incorporar la normativa europea en la matèria, amb tot un conjunt de procediments, requisits i regles, que tenen com objectiu que les adjudicacions dels contractes públics s'efectuen en funció de les millors condicions per l’administració i a favor de les ofertes amb solvència degudament acreditada. Doncs, ens podem plantejar si les normes tenen escletxes o buits, ja que els casos de corrupció encara son actualitat. Cert que les meses de contractació estan composades per humans, per això calen intervencions, controls, publicitat, i possibilitats d’impugnació.

En línea amb allò que acabe de comentar, en l’anterior legislatura autonòmica, coneguda com la del Botànic, es creà la Agencia Valenciana Antifrau, institució que va marcat una línea clara de prevenció, obrint-ne possibilitats davant de possibles fraus. Dons, la nova administració autonòmica, la del actual Govern de la Generalitat, en una de les seus primeres actuacions, ha limitat l’acció de l’ esmentada agencia, substituint al seu director per altre, amb un sou molt superior, cosa que ha provocat també l’eixida d’alguns funcionaris.

No voldria acabar el present comentari sense apuntar alguna observació més, en concret, recordar com al nostre país hem vist passar pels tribunals a prou dirigents de la dreta, en uns procediments molt llargs, alguns encara pendents, i altres, amb pronunciaments judicials, els quals, al meu parer, no han estat resolts en una línea d’ exemplaritat. Les circumstàncies d’eixos casos, però, contrasten amb la celeritat i en tot cas “l’interés”, que han suscitat procediments que afecten a altres espais polítics, sembla com si hagués, en altes esferes de la judicatura, una mena de “front judicial patriòtic”. Per acabar, reiteraria com mai és deu oblidar la necessària ètica.