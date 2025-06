Sant Tomàs More

Hui dia 22 de juny celebrem la festa de Sant Tomàs More, que va nàixer el 1478 a Londres, on son pare era jutge. Després d’estudiar Lleis a Òxford, i quan només tenia 23 anys, començà a treballar als jutjats. Coneixedor del llatí i del grec, arribà a ser professor de Dret i prestigiós advocat. Va ser membre del Parlament, viceministre del Tresor i “speaker” a la Cambra dels Comuns i també, Canceller del Ducat de Lancaster.

More va ser un humanista que posseïa amplis coneixements, tant en Lleis, com en Art i en Teologia. Escrivia en llatí i és un dels fundadors de la prosa anglesa. També escriví estudis bíblics, patrístics, filosòfics i teològics. Apassionat per la música i la pintura, la seua obra més important és, Utopia, publicada en 1516.

Casat amb Joana Colt, va tindre 2 filles i 1 fill, i n’adoptà un altre. En morir la seua esposa es casà amb Alícia Middleton. La casa de More era una de les més acollidores i hospitalàries de Londres. Però quan es feia de nit, Tomàs recorria els barris més pobres per fer almoina. Arribà a llogar una gran mansió per acollir ancians i xiquets malalts. Les nits de Nadal i de Pasqua les passava en vetla, pregant amb la seua família.

El 1529 va rebre el màxim càrrec de la magistratura britànica, Lord Canceller del Regne d’Enric VIII. Quan la seua carrera i la seua reputació havien arribat al seu punt més alt, el rei Enric VIII li va demanar que l’ajudara a aconseguir la seua nul·litat matrimonial amb Caterina d’Aragó. More sabia que el rei era capriciós i que el matrimoni era perfectament vàlid i que per tant, no hi havia cap motiu per anul·lar-lo, pel fet que Enric VIII s’haguera enamorat d’Anna Bolena. Per això el 16 de maig de 1532, Tomàs More va renunciar al càrrec de Lord Canceller de la Corona i es retirà de la vida pública, ja que la seua consciència no li permetia aprovar allò que el rei li exigia.

En perdre l’estipendi de la Cort i sense cap benefici professional, More quedà en la ruïna. A més, Tomàs More no volgué assistir a la coronació d’Anna Bolena, cosa que li comportà l’odi de la nova reina.

El 1534 li van exigir jurar l’Acta de Supremacia, que rebutjava l’autoritat del papa sobre els cristians d’Anglaterra. Però More no va voler jurar aquest nou caprici del rei i va ser empresonat a la Torre de Londres. Durant els 15 mesos que va durar el seu captiveri, More escriví el Diàleg de la serenitat en temps de tribulació, que farien bé de llegir els nostres polítics.

9 dies després de ser executat el seu amic Joan Fisher, More va ser jutjat al palau de Westminster, acusat d’alta traïció, simplement per haver negat l’autoritat suprema del rei dins del territori de l’Església d’Anglaterra. Condemnat a mort, Tomàs More va ser decapitat a la Torre de Londres el 6 de juliol de 1534.

More va ser un polític fidel a la seua consciència i un home ferm en la defensa de la veritat, per la qual cosa va morir. Exemple per als nostres polítics, More escrivia: “Sóc incapaç de declarar amb la meua boca, allò que en consciència sé que no és veritat”. I sense caure en l’adulació ni en la mentida, More va donar la seua vida per la veritat!

Sant Tomas More és exemple per a aquells que tenen una responsabilitat política, ja que en la seua vida es guià per la seua dignitat, la seua honestedat i la seua valentia. És també això el que m’agradaria que tingueren els polítics valencians i espanyols: que foren hòmens i dones honrats i sol·lícits pels més necessitats, allunyats de la corrupció, de les mentides i de l’adulació per pujar “amunt”, encara que siga robant o xafant els qui tenen al seu costat.

Sant Tomàs More va escriure una pregària preciosa sobre el bon humor, que tots hauríem de tindre molt present: “Dóna’m Senyor, una bona digestió i, no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dóna’m la salut del cos, i el bon humor que em cal per mantindre-la. Dóna’m una ànima sana, Senyor, que tinga sempre davant els ulls allò que és pur i que és bo, perquè no s’escandalitze enfront del pecat, ans trobe la forma de remeiar-lo. Dóna’m una ànima, Senyor, que no conega l’avorriment ni el remugueig, ni el ploricó ni la queixa. I no em deixes prendre gaire seriosament aquesta cosa que es fica per tot i que anomenem el Jo. Dóna’m, Senyor, el sentit de l’humor: fes-me capaç de riure d’una acudit perquè sàpia traure un poc d’alegria de la vida i la puga compartir amb els qui em rodegen”.

A exemple de Sant Tomàs More, els polítics haurien de ser fidels al mandat que se’ls ha atorgat, sense por a crear comissions d’investigació per arribar a la veritat. Com Sant Tomàs More, els polític no haurien de caure en la temptació de la corrupció, sinó que haurien de ser persones honestes i honrades, servidors de la ciutadania i testimonis de veritat, sense mentir ni anar amb mitges veritats que, en definitiva, són mentides.

Que Sant Tomàs More, que és un model de rectitud i d’honestedat en l’exercici de la vida pública, ajude els polítics que governen la Generalitat i els ajuntaments del País Valencià i també tots els polítics de l’estat, per tal que siguen hòmens i dones sol·lícits pels més necessitats, honestos i justos en la seua tasca de servei als ciutadans.

Que Sant Tomàs More allunye els polítics de l’afany de la cobdícia per aconseguir més i més diners per mètodes il·lícits i immorals i així rebutgen la corrupció.