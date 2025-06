El vals de la memoria

Núñez Feijóo y Abascal. / Levante-EMV

Se los ve cogiditos de la mano. Como dos enamorados que se acaban de descubrir a la entrada de un baile de disfraces. Como si nunca antes se hubieran conocido, buscan en sus miradas respectivas el rubor de una pasión que ríete tú de la que juntaba a Ingrid Bergman y Humphrey Bogart cuando París era bombardeada por los nazis en Casablanca, la película inmortal. Como esos “amarraditos” que cantaba María Dolores Pradera en una de las versiones más emotivas de un vals inolvidable. A veces hacen como que se pelean, como cualquier pareja, y al rato ya se los ve de nuevo haciéndose arrumacos, besándose en público porque su mutuo amor ya no los avergüenza. Además, al rebufo de los cutres y obscenos escándalos socialistas, se funden en un suculento abrazo de los que parten en dos la columna vertebral.

Se aman. Y el espejo de ese amor los refleja así, soldados a soplete como el metal resistente de las medallas al mérito patriótico que guardan como oro en paño en los baúles de sus antepasados. Se llenan de orgullo porque han heredado el valor de esos antepasados, el que los llevó a alzarse en armas contra la Segunda República y a provocar la guerra cuya victoria aún respira en las oprobiosas cunetas de la vergüenza. Los juntó ya entonces el amor salvífico de los milagros bíblicos, la imaginería teatral de correajes y botas de machacar a patada limpia en las cacerías fanáticas de rojos al llegar la madrugada. Siguen, como entonces, dispuestos a salvar España del terror de una dictadura que es como llaman ellos, con un morro que se lo pisan, a la democracia.

Nunca abandonaron su querencia autoritaria, el desprecio por quienes no piensan como ellos, la maldita crispación que siembran entre la gente cuando las cosas no les vienen de cara, el culto enfermizo a la mentira y el cinismo. Bien que lo escribía Victor Klemperer, ese imprescindible cronista del lenguaje y el horror hitlerianos en sus Diarios: “Las mentiras se superponen y se contradicen”. Ningún empacho por decir hoy una cosa y mañana la contraria. Y todo lo convierten en “verdad”, como iluminados que cambian, sin que se les note en el semblante, la realidad por los delirios.

Se aman con esa locura incurable que perturba la razón de los enamorados. No ven defecto alguno en sus rostros. Se ven bellos, guapísimos, y cultivan esa gimnasia de la tribu que muscula sus ideas reaccionarias, como si no hubiera pasado el tiempo entre ellos, los de ahora, y el viejo abolengo de los retratos de familia que conservan en las paredes de sus biografías inmutables. Unos visten el traje brillante y la corbata de las misas domingueras y los otros se arremangan la camisa azul para que no se diga que tienen bíceps de mariquita y la desabotonan hasta casi el ombligo para lucir, en plan chulería de garrafón, el pelo en pecho de una soldadesca que violenta los límites de la convivencia democrática. Se saben hermanos porque no hay en sus orígenes ninguna diferencia.

El hermanamiento entre ellos empezó precisamente aquí, en nuestra tierra. La misma noche de las elecciones del 28 de mayo de 2023. La pareja ideal. El amor que los junta es el que sienten por una dictadura cuya admiración nunca han abandonado. Vienen de ahí y ahí siguen, sin moverse un palmo de su lealtad al jefe de la banda. Los antifaces volaron después del primer baile. Ya no hay mascarada que disimule su historia de amor vivida sin ocultaciones.

Su intención obsesiva, con la ayuda de muchos jueces, fiscales y medios de comunicación, es tumbar la democracia. Les sale de nuevo el sarampión de la infancia cuando escuchan la palabra libertad y la cambian por el derecho a ponerse ciegos de botellón en las calles de la madrugada. Lo tienen difícil eso de tumbar la democracia porque incluso ahora, cuando les parece que tienen el triunfo más a mano, nadie quiere compartir con ellos la querencia común por el fascismo. Pero les da igual. Saben que la única solución posible para devolvernos a los tiempos oscuros es ir cogiditos de la mano sin vergüenza de ninguna clase. A fin de cuentas, como ya dije, son hermanos de sangre, descendientes de quienes después de ganar la guerra impusieron una de las más viles dictaduras de la crueldad contemporánea, amigos para siempre que bailarán juntos los boleros, valses y reguetones que hagan falta en las verbenas sandungueras de la política.

Al ritmo emocionado de “amarraditos los dos, espumas y terciopelo”, acaban de firmar piel con piel y en perfecta armonía los presupuestos de la Generalitat y en su articulado han eliminado de un plumazo las ayudas a la memoria de quienes lucharon por la libertad, la igualdad y la democracia frente a los golpistas de 1936. A mí no me extraña nada ese borrado de la historia y la memoria. Al fin y al cabo son los herederos de quienes hicieron lo mismo hace casi noventa años. Así que de tales palos, tales astillas, ¿no? Pues eso.

PD. Veo y escucho a Mazón exigir desde su escondite que Sánchez convoque elecciones y no sé si a ese hombre se la ido la olla, si es así de cínico o si las dos cosas a la vez. Con 228 muertes a sus espaldas, siete manifestaciones multitudinarias exigiendo su dimisión y vivir escondido porque la calle se le ha convertido en un abucheo permanente, cómo se atreve a exigirle nada a nadie…