Educar per pensar: la força d’una esquerra amb valors

Alumnes d'una escola de Bicorp. / L-EMV

En un temps en què la política sembla haver-se reduït a una successió de titulars efímers i sobresalts repugnats, convé aturar-nos un moment i mirar amb profunditat. Mirar on estan les certeses, qui sosté el país, qui garanteix els drets i qui construeix futur. I si parlem de futur, parlem d’educació. I si parlem d’educació pública, no hi ha projecte polític que l’haja defensada, dignificada i protegida més que l’esquerra.

Des de la meua responsabilitat com a Secretària Provincial d’Educació del PSPV-PSOE a València, ho veig amb claredat: la defensa de l’escola pública no és una consigna, és una pràctica diària. Una manera d’estar al món. Una ètica. I no es fa des dels platós ni des dels gabinets de comunicació. Es fa des dels centres, des dels equips directius, des de les aules que sostenen amb professionalitat una infància diversa, viva, exigent. Des de cada administració local que aposta per un suport educatiu integral o per un pla d’igualtat real.

La dreta s’embolcalla amb discursos buits sobre la “llibertat” educativa, mentre retalla, segrega i externalitza. Confón elecció amb privilegi. Sap molt bé a quins interessos serveix. Per això, no sorprén que cada avanç educatiu rellevant en aquest país —la universalització de l’educació infantil, l’ampliació de beques, la inclusió de l’educació afectivosexual, els plans de coeducació, l’atenció a la diversitat— haja vingut de la mà de governs progressistes.

I tanmateix, en el discurs mediàtic dominant, sembla que tot és igual. Que tant fa qui governe, que tant fa quin model es defense. No és veritat. No totes les polítiques educatives són iguals, com tampoc ho són qui les impulsen ni qui les apliquen.

Hi ha una base militant, municipalista i educativa profundament honesta que defensa amb coherència l’educació com un dret, no com un negoci. Mestres, tècniques d’igualtat, direccions de centres, inspecció i responsables polítics que treballen cada dia per fer realitat l’equitat, la inclusió i la qualitat en les escoles públiques. Persones que no ixen en titulars, però que fan la diferència. Que creuen en la justícia social no com una utopia, sinó com un mandat pedagògic.

És clar que hi ha errors, i també hem de saber assumir-los. Però no podem permetre que s’estenga la idea que tot val el mateix. L’esquerra educativa d’aquest país ha sigut, és i serà garantia d’avanç, de protecció de la infància, de dignitat professional per al personal docent i no docent, i d’equitat per a l’alumnat.

La política educativa no és neutra. O es construeix per a ampliar drets, o s’utilitza per a perpetuar desigualtats. Per això és tan important recordar que l’esquerra que defensa l’escola pública no ho fa per càlcul, sinó per convicció. No ho fa per guanyar eleccions, sinó per sostenir generacions.

Hui més que mai, és hora de reconéixer el valor d’eixa esquerra que no es rendeix. Que no banalitza l’educació, que no l’utilitza com a moneda ideològica, que no abandona qui més la necessita. Eixa esquerra que entén que educar és cuidar. I que defensar l’escola pública és, en el fons, defensar un país més just, més lliure i més humà.