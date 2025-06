Ensaladilla y entremés, un clásico del verano junto al chiringuito. / Eduardo Ripoll

Estos calores del verano nos van a matar. No queda otra que sentarse en una silla plegable a la orilla del mar e ingerir tranquilamente unas tapas de ensaladilla rusa y algún otro entremés acompañados de una cerveza mientras dejas pasar perezosamente las horas. Estoy seguro de que si preguntase directamente a mis lectores sobre las implicaciones de las palabras “ensaladilla” y “entremés”, se quedarían estupefactos. ¡Vaya tontería! -me dirían-, ya se sabe que son platos ligeros consistentes, en el caso de la ensaladilla, en pequeñas porciones de olivas, anchoas y guisantes mezclados con una base de patata machacada y cubiertos de mayonesa. ¿Y esto qué tiene que ver con la cultura? –se preguntarán. Pues miren, más de lo que parece. La gastronomía es cultura, desde luego, resulta admirable comprobar diariamente en la cocina de cada casa cómo algún mago -yo no, por desgracia- es capaz de convertir una serie de ingredientes modestos y heterogéneos en una composición digna de los dioses. Pero, además, no deja de ser curioso que tanto “entremés” como “ensaladilla” designen también unos géneros artísticos poco reconocidos. Los entremeses eran piezas cómicas de un solo acto que se representaban entre una y otra jornada de la comedia del siglo de oro. Las ensaladillas, por otro lado, son un género musical de la misma época en el que una tonadilla sirve de cemento de unión a frases en varias lenguas (normalmente latín, español, portugués, catalán, italiano y griego, entreveradas de fragmentos jocosos en vasco). Ambos se consideraban poco serios, meros añadidos a lo fundamental. Les pasaba lo mismo que a sus equivalentes gastronómicos, que si te hinchas de entremeses, adiós comida.

Vuelvo a 'cultura', que viene de 'cultivar' y que según el diccionario académico es el conjunto de conocimientos que permiten al ser humano desarrollar su juicio crítico. Nada menos. La cultura está estrechamente relacionada con la educación. Los sistemas educativos de cada pueblo determinan la configuración de su cultura y la visión del mundo que de ella resulta. En occidente, el origen se halla, como en tantas otras cosas, en la Paideia griega, un plan perfectamente organizado de adquisición de los conocimientos de cultura física (gymnastike) y de cultura intelectual (mousike) los cuales se incorporaban siguiendo dos trayectorias posibles, la formal (en escuelas públicas), y la informal (en ámbitos privados). Pues bien acaban de celebrarse las pruebas de la EBAU, cuyos resultados determinarán el futuro profesional y personal de miles de jóvenes en nuestro país. En cada familia con estudiantes que acaban de pasar la selectividad se viven pequeñas tragedias según el resultado alcanzado. Y la cuestión es: ¿sirve todo esto para algo? Aunque he sido muchos años coordinador de COU –y hasta se me acusó en la prensa local de que mis preguntas obligaban a los alumnos a pensar (¡)-, no me atrevería a contestar taxativamente. Es injusto que los estudiantes se lo jueguen todo a una carta. Pero lo que sí resultaba claro de mi experiencia es que la trayectoria formal puede entrar en colisión con la informal.

Antaño esto no resultaba tan evidente porque la trayectoria cultural formativa de andar por casa importaba muy poco. Hoy día ya no es así. En España –pero tan apenas en otros países de nuestro entorno- los niños y las niñas están sometidos a un plan implacable de cursos alternativos que los estresan y que no les sirven para (casi) nada. Conozco una chiquita de seis años que tiene clase de inglés los lunes, de música los martes, de natación los miércoles, de ballet los jueves y de artes plásticas los viernes. Desde luego, está estresada. Y la pregunta del millón: ¿a santo de qué? Como resulta inevitable, lo que les dan en cada uno de estos cursos son ensaladillas y entremeses, nada de platos elaborados. Al llegar el verano, estos negocietes privados montan una penosa fiesta de exhibición (inglés macarrónico, coreografías descoordinadas, musiquillas inarmónicas, dibujos vulgares) para que los padres paganos estén contentos porque sus hijos empiezan a ser unos genios. No puedo evitar pensar que el objetivo último e inconfesado es aparcarlos un par de horas cada tarde y que no les den la lata. Esta mezcolanza de estímulos incipientes, que nunca llegan a término, está interfiriendo en la cultura de los niños y de las niñas. En vez de fomentar una afición para la que estén especialmente dotados, se les entretiene con tonterías. Puede que estén acostumbrados: al fin y al cabo lo que comen en sus casas –pizzas, papas fritas, galletas, chuches, hamburguesas…- se parece más a un entremés que a una verdadera comida. Los pobres no dejan de consumir simulacros, ni a la hora de almorzar ni a la de aprender. Convertidos en obesos y en ignorantes, son demasiado pequeños para ponerse en modo EBAU. Ni se imaginan las consecuencias de lo que les estamos haciendo. Eso sí: con mucho cariño. Claro que los adultos hacemos lo mismo sin darnos cuenta. La sustitución de la prensa profesional por el viscoso mundo de las redes ha sido como pasar del alimento cognitivo a la comida basura. Pero este es otro tema.