Oiga, ¿tan rentable es lo viral?

Recuerdo cuando en los programas de radio deportiva que gobernaban la noche podías escuchar una entrevista al presidente del CD Tenerife, al entrenador del Valencia CF o al delantero del Real Betis. Los clubes importantes eran Real Madrid y Barça, pero el resto importaban más que ahora.

“Las redes sociales nos han ganado”, le he escuchado decir recientemente a un periodista. Primero podías utilizarlas para informarte de lo que dicen los medios, luego pasó que los medios convencionales informaban de lo que se dice y sucede en las redes, y ahora ya estamos en que se hace contenido en los medios convencionales para que se viralice en las redes. Efectivamente, han ganado.

Hoy todo tiene que ser impactante, polémico o viral. Ya no hay declaraciones de los protagonistas sin más; o son críticas, ‘zascas’ y respuestas polémicas, o no son nada. El video corto se impone desde la necesidad de la viralidad, y además ha cambiado los contenidos; ahora importa qué dice el protagonista sobre la última polémica y no su trayectoria, el equipo en el que juega o su estado de forma. Interesa entrevistarle en la medida en que opine de los temas polémicos de la semana aunque sean totalmente ajenos a él. Si eres jugador del Espanyol, por poner un ejemplo, tienes que asumir que a modo de cortesía dos preguntas serán sobre ti y tú equipo, y lo demás será buscar un titular jugoso sobre alguna de las polémicas de la semana que no te importan en absoluto.

Por eso está de moda la tertulia con periodistas y opinólogos que a menudo terminan en bronca que, claro, se viraliza también. De hecho, uno de estos contertulios, David Sánchez -que por cierto me gusta bastante-, dice que él prefiere el contenido de tertulia entre periodistas que declaraciones de jugadores que no dicen nada porque van con el freno de mano, pero claro… ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

Les cuento un caso real. Un periódico le pide una entrevista a un personaje público. Todo bien porque el personaje público en cuestión la acepta y acepta también hacerla por video llamada. La entrevista se graba y se emite días después. Nada raro. Bueno, nada raro hasta que la entrevista llega a manos de los grandes protagonistas de esta historia: los portadistas.

El portadista es un periodista cuyo trabajo es posicionar por orden de importancia los temas que el usuario ve cuando entra en la edición digital de un periódico, y que en ocasiones tiene ‘libertad’ para elegir los titulares. Y ahí es donde podemos decir aquello de ‘ja la hem cagat, llaurador’. Porque al final, en cada periódico hay diferentes portadistas, y no deja de ser una competición en la que gana el que más audiencia genera. Y te puedes encontrar con que un día uno, desesperado porque ninguna noticia funciona y no logra la audiencia esperada o ‘que le piden’, estira el chicle en busca del impacto y termina poniendo un titular que es todo lo contrario a las declaraciones que el personaje en cuestión ha hecho.

Resumen: un medio pide una entrevista a un protagonista, este la concede, y el mismo medio publica un titular que no es cierto porque necesita generar audiencia, aunque si ‘pierdes’ el tiempo viendo el vídeo te das cuenta de la inventada. Repito, no se genera polémica con unas declaraciones ciertas del entrevistado, se genera polémica cambiando en el titular el sentido de las palabras del entrevistado al que tú mismo has pedido una entrevista, y al que ahora están linchando en redes sociales por algo que él no ha dicho y que tú te has inventado porque estás ‘desesperado’. Y mientras, en YouTube triunfan las entrevistas largas en las que el entrevistado tiene todo el tiempo del mundo para explicar sus movidas… ¿Me lo explica alguien?

PD: Si lo piensas, han ganado las redes… y Pedrerol, y esto no es una crítica. Al contrario, le aplaudo. Ahora muchos hacen lo que lleva años haciendo, mientras él se ha sumado a lo de las entrevistas largas. Genio.