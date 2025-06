Contra la corrupción, defender lo obvio

Santos Cerdán a la salida de su domicilio, el pasado miércoles. / Efe

La corrupción no distingue entre partidos, sistemas políticos, formas de gobierno, ni territorios. A estas alturas hemos visto mucho, quiero creer que demasiado, o al menos lo suficiente para saber que, a pesar de todo, no vivimos, ni sufrimos, una corrupción sistémica en España, o dicho de otra manera, nuestras instituciones no son corruptas. La corrupción es de personas físicas (políticos, funcionarios, y empleados en el sector público y privado) y también de personas jurídicas (normalmente grandes empresas adjudicatarias de obras públicas, en solitario o en unión temporal con otras empresas de menor tamaño, y algún partido político condenado como organización como el Partido Popular). Quienes corrompen y son corrompidos buscan enriquecimiento, liderazgo, posicionamiento, capacidad de influir y decidir medrando al máximo en sus entornos políticos, empresariales, y sociales. Saben de sobra -no representa barrera alguna- que sus actos colisionan directamente contra los intereses de la ciudadanía, que comprometen el erario público, que deja por sus acciones de aplicarse a garantizar los derechos de la gente de a pie, de la mayoría; esos derechos que dignifican nuestra propia existencia, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, o la vivienda, por poner algunos. Estas personas, físicas y jurídicas, campan a sus anchas, se aplican sin límites ni pudor a vivir bien, muy bien, por encima de sus posibilidades y hasta de sus capacidades; el objetivo es satisfacer todos sus deseos, todos, incluso los más procaces, los sexuales, de la manera peor imaginable (aún hoy).

Decía Bertolt Brecht aquello de “qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio”. La pregunta es si, a la luz de lo que estamos viendo, de este triste espectáculo que protagonizan desde sus escaños y desde distintos atriles con el “y tú más” o “yo no tanto” o “no en mi nombre”, los partidos políticos están en la decisiva tarea de defender lo que de verdad corresponde. Lo crucial en la lucha contra la corrupción no es la supervivencia de quienes gobiernan o su caída, que llevan, dicho sea de paso, reivindicando “los otros” desde el mismo instante en que perdieron las elecciones y se quedaron varados en la oposición. Lo importante no es parapetarse para cauterizar la herida, como está haciendo el PSOE, detrás del acotado “triángulo tóxico”, cuando sabemos, desde hace décadas, que a lo que hay que aplicarse es a conseguir la cuadratura del círculo. Lo vital no es visibilizar hasta qué punto se sienten heridos o engañados por quienes eran hasta hace nada compañeros inseparables de partido. Qué nos importa cómo se sienten. Lo que procede no es que partidos socio o apoyo de gobierno aprovechen estos días para exigir lo que les toca (sus agendas políticas sin conexión con la corrupción), como Junts per Catalunya; ni rehuir reuniones para que este nuevo episodio de corrupción política no les pase factura, como Podemos; ni pedir un reseteo, como Sumar. Qué nos aporta su ensañado y manido postureo. Lo obvio tampoco es hacer una llamada a mantener “prietas filas” frente al mal, la ultraderecha, que galopa y va colonizando a pasos agigantados los espacios. Todo eso no es lo que corresponde en estos momentos. Como diría Unamuno “vencer no es convencer y hay que convencer” y hacerlo “con razón y Derecho”.

Contra la corrupción lo obvio es legislar, aprobar normas penales y procesales robustas que estén a la altura de los tiempos en que vivimos, y que permitan atajarla e ir más allá del “robagallinas”, sancionando con contundencia y ejemplaridad a corruptores y corrompidos, y apartándolos definitivamente de cualquier ámbito de gestión pública en cualquier nivel territorial. La razón está en dotar de más medios, materiales y personales, a quienes investigan y sancionan, a la Fiscalía Anticorrupción, la policía y a la propia justicia, para que avancen y no se eternicen los procesos, y para que se recuperen los fondos o activos públicos distraídos. La fuerza está en no politizar la justicia y adoptar medidas al respecto.

Es urgente y necesario acabar con los privilegios políticos como los aforamientos, las puertas giratorias o el estatuto de los expresidentes

Es urgente y necesario acabar con los privilegios políticos como los aforamientos, las puertas giratorias o el estatuto de los expresidentes, cuyo reconocimiento busca desesperadamente Mazón. Es vital regular los lobbys, y que la transparencia y la participación sean algo más que un juego de espejos, se conviertan en un pilar efectivo e inapelable de nuestra democracia. Lo obvio es dotarnos como sociedad, de un organismo público preventivo y de control independiente de los partidos políticos a nivel estatal, que no existe aunque se exige por la normativa internacional que nos vincula y que es parte de nuestro acervo jurídico; un ente que la clase política se resiste a crear desde hace una década. Prevenir y erradicar, una tarea a la que nadie se ha aplicado por entero. Contra la corrupción lo imprescindible es proteger de toda represalia a la persona denunciante de corrupción y a quien tiene el cometido de atajarla. Es obvio que se debe formar en ética, integridad y Derecho a todas las personas, no sólo en las Universidades, sino en su formación básica, para generar una cultura de la ejemplaridad que ponga coto a estas conductas y prácticas corruptas. Estas medidas son las que debieran estar en la boca de todas sus señorías estos días, las que debieran hacer valer y priorizar como agenda en las reuniones que mantengan; éstas en mi opinión serán las verdaderamente capaces de convencernos y blindarnos para vencer a la equidistancia, a la indiferencia, a la normalización de la corrupción y, por extensión a la desafección ciudadana y a que campe la mediocridad y el odio en nuestras instituciones y en la sociedad.