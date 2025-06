La noche más larga

Donald Trump, durante su comparecencia. / EFE

La fiesta de San Juan que anuncia el verano es tan cristiana como pagana; es quemar lo malo para atraer lo bueno; es el ritual de saltar la hoguera para purificar el alma. Podría ser el símbolo de esta época. Dicen que vamos camino de la Tercera Guerra Mundial, pero parece solo una etiqueta, una denominación, porque hace tiempo que vivimos en ella: la de Putin en Ucrania, Netanyahu en Oriente Medio y ahora Trump con Irán. Y luego está la del nuevo totalitarismo contra la democracia. Todas ellas resuenan como acordes disonantes entre los límites, cada vez más débiles, del orden internacional que se alzó con las Naciones Unidas. La política vive su noche más larga.

'Para comprender el mundo es preciso a veces apartarse de él; para servir mejor a los hombres, tenerlos un momento a distancia', dice Albert Camus en el precioso conjunto de reflexiones El verano. Mi guerra con el mundo de hoy va a días: unos, tomo distancia porque no logro entender las raíces de su crueldad y otros, lo observo desde la esperanza. A veces, incluso creo vivir en rebeldía. Es una sensación dicotómica, como la política cada vez que se hunde en la polarización. Otras veces, no entiendo nada.

'¿Será que cedo al tiempo avaro, a los árboles desnudos, al invierno del mundo? Pero precisamente esta nostalgia de la luz me da la razón: ese sentimiento me habla de mi verdadero mundo, de mi verdadera patria'. La guerra, como el invierno de Camus, es la nota que ha helado la entrada de este verano. La nostalgia también es creer en un mundo mejor. Y por mal que vengan las cosas, me niego a aceptar la división entre buenos y malos; me niego a pensar que la forma que tienen los gobiernos de resolver sus controversias en el siglo XXI sea el conflicto; me niego a mirar para otro lado mientras mueren miles de personas inocentes. Porque todos esos gobernantes que lanzan bombas extasiados de poder no se están jugando su pellejo. Días muy fríos estos. Siempre nos quedará evocar a Camus, 'en medio del invierno comprendí por fin que en mí había un verano invencible'.