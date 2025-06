Una situació inhumana

Chabolas en el antiguo asentamiento ubicado junto a San Marcelino. / José Manuel López

La qüestió sense resoldre de la gent sense llar, que malviu als carrers, parcs i jardins de València, és una problemàtica molt habitual, des de fa dècades, a alguns barris relativament cèntrics d’aquesta ciutat com el de Trinitat. En eixe temps en aquesta zona, hem pogut veure com les mateixes persones, inclús parelles, han estat durant alguns dies o també llargues temporades, refugiant-se a les nits tant als caixers automàtics de les oficines bancàries com en algun dels seus baixos porticats. Éssers humans com nosaltres, una part important d’elles i ells, que per la seua presència, si no fora perquè dormien coberts per cartons, ningú podria assegurar que es trobaven en la indigència.

Ara que estem dins d’una nova bambolla immobiliària, on els preus dels lloguers es troben pels núvols i moltes persones no poden optar a adquirir un pis, el tema del sensellarisme pren una especial rellevància. De fet, recentment, entre l’última setmana de maig i la primera de juny, vaig poder conéixer de primera mà el cas d’un ciutadà de mitjana edat que podria ser el d’un germà, un cosí, un amic o el nostre mateix. Aquest home va estar malvivint al voltant d’una setmana en un banc d’assentar-se al principi del carrer d’Alboraia, davant del Centre d’Especialitats Ricardo Trénor. El cas és que, en aquesta ocasió va ser diferent. El fet de vore dia i nit en la nostra rutina diària, i d’una forma tan pròxima, a aquesta persona romandre tantes jornades successives d’una forma tan indigna, amb el seu progressiu deteriorament físic i sense a penes recursos, em trencava el cor. El moment més dolent va ser la vesprada del dimarts 3 de juny, quan una tempesta va caure sobre València la qual, inclús, va obligar a suspendre algun concert a l’aire lliure a la Ciutat. Eixa nit, aquest ésser humà va haver de dormir refugiat davall de la marquesina d’un comerç, que paradòxicament en temps passat va ser una oficina del desaparegut Banc de València. No obstant això, veient que la seua cruel situació s’allargava, eixa jornada al matí ja havia telefonat als Serveis Socials del consistori per a avisar-los i em disposava a traslladar-los aquest cas formalment per correu electrònic amb les meues dades personals, com em van informar que exigeix el seu protocol. Així, volia tractar que li donaren el suport d’urgència al qual tenia dret aquest home, no caritat, però abans que poguera dur-ho a terme va desaparéixer. Actualment, de vegades, quan passe pel costat del banc de fusta i metall on solia estar, en el qual consta el logotip del consistori, em pregunte que haurà sigut d’ell. M’agradaria pensar que va poder rebre a temps l’ajuda que necessitava, encara que qui sap quina seria la següent estació del seu particular calvari.

En definitiva, trobe que és un insult a la dignitat humana que una persona haja de patir una cosa així, sense l’auxili de les administracions públiques. Actualment, amb la crisi d’habitatge que estem sofrint, qualsevol podria acabar en aquestes dramàtiques circumstàncies. A més, ens trobem en un món cada vegada més exigent i individualista, on tant a la feina com als entorns familiars i d’amistats ens enfrontem a més reptes en el nostre dia a dia. Aquests poden fer malbé la nostra salut o portar-nos a una situació personal límit, en la qual ens podria fallar la nostra xarxa de suport més pròxima. Per tant, la probabilitat de vore’s en un atzucac que ens obligue a viure al carrer, potser més fàcil del que pensem i és una possibilitat de la qual ningú està exempt. En qualsevol cas, siga pel motiu que siga, resulta necessari que les institucions prenguen vertaderament consciència d’aquest problema, i facen tots els possibles per garantir que cap ciutadana o ciutadà s’haja d’enfrontar a una situació inhumana com aquesta. Així com que aquestes donen suport perquè puguen eixir d’ella les i els que ja s’hi troben, ja que com a societat, que teòricament vetlla pel benestar dels seus membres i que acull, no ens ho podem permetre.