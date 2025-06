Còctel d'odi al valencià

Mazón i Rovira, en un acte conjunt d'educació. / Jorge Gil / Europa Press

No és la primera agressió contra el valencià. I tampoc serà l’última. L’ajuntament d’Alacant, governat per PP i Vox, insta les Corts Valencianes a “modificar” la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià perquè Alacant es considere “ciutat castellanoparlant“. Si prospera aquesta proposta lingüicida, la ciutat s’incorporarà al grup de municipis on l’ensenyament del valencià no és obligatori. Cosa, per cert, que no passa amb l’anglès, que sí que ho és. Privilegi per a la llengua de Shakespeare que se li nega a la llengua d’Ausias March.

Supose que no sorprèn ningú que Vox i PP facen pinya en aquest assumpte. Com he dit alguna vegada als populars que conec, PP i Vox són dues flames d’un mateix incendi. Dues entitats distintes i un sol objectiu vertader: minoritzar la llengua pròpia; potser interpreten partitures diferents, però toquen en la mateixa orquestra. Així que ja ho saben els meus amics del PP: o van al psiquiatra perquè els ajude a comprendre que PP i Vox són dos braços d’una mateixa tenalla o que deixen la militància d’un partit que ha penjat al costat del vàter la màxima “el valencià, nostra primera senya d’identitat”.

Si l’ús i promoció del valencià esdevinguera joc d’escacs, PP i Vox li estarien fent escac i mat. Com els jugadors que mouen les peces calculant les pròximes jugades: primer desincentiven l’ensenyament en valencià contravenint fins i tot la voluntat dels pares expressada en la consulta de la llengua base arran de la “Llei de llibertat educativa”. Després en dificulten el foment pegant tisorada a les ajudes al valencià i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. I per últim es passen per l’engonal si alguna institució no respecta els drets lingüístics dels valencianoparlants, deixant entreveure que el valencià és irrellevant i per tant prescindible; tan sobrer que fins i tot donen corda a veus que demanen que el Misteri d’Elx siga cantat en castellà. En definitiva podem dir que PP i Vox són pèssims com a governants, però com a jugadors d’escacs són excel·lents.