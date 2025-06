La vivienda como infraestructura social básica

Edificios de viviendas en el PAI de Malilla. / Miguel Angel Montesinos

En el ámbito de la intervención social, la vivienda ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en un componente estructural de los procesos de inclusión. Las entidades del Tercer Sector, como la Fundación Novaterra que promueve este espacio de reflexión, lo constatan diariamente. Sin un hogar estable, ningún proceso educativo, formativo o laboral tiene continuidad posible. No se puede hablar de integración si la persona no dispone de un lugar digno desde el que reconstruir su vida.

La Comunitat Valenciana, como otros territorios, afronta una creciente tensión en el acceso a la vivienda. El alza del precio del alquiler, la escasa oferta pública, la falta de garantías económicas de muchos arrendatarios y la insuficiente movilización de viviendas vacías conforman un marco de exclusión residencial estructural. Afecta de manera especial a colectivos ya vulnerables: personas sin hogar, jóvenes extutelados, familias monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o personas con problemas de salud mental.

Este escenario obliga a replantear las políticas públicas y la acción social desde una perspectiva integral. No basta con acompañar procesos personales si no se garantiza simultáneamente una base material sólida: una vivienda desde la que poder vivir con dignidad. La vivienda no es solo una necesidad sino un derecho habilitador de otros derechos, y así debe ser considerada.

En ese sentido, la experiencia desarrollada por la Fundació Hàbitat3 en Cataluña constituye una referencia valiosa. Se trata de una entidad nacida del propio ecosistema del Tercer Sector, que actúa como operador social de vivienda y gestiona más de 1.300 alojamientos destinados exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad social. Su modelo se basa en alianzas con administraciones públicas y propietarios privados, captación de vivienda vacía, cesiones de uso, adquisición directa y gestión rigurosa del parque habitacional.

Pero su fortaleza no está solo en la cantidad de vivienda gestionada, sino en la forma en que lo hace: alquiler social con acompañamiento técnico, seguimiento social continuado, colaboración con entidades sociales, y una perspectiva de intervención integral. Un ejemplo paradigmático ha sido el de la Casa Orsola, en Barcelona, donde el Ayuntamiento y Hàbitat3 colaboraron para lograr la suspensión de desahucios, transformando una amenaza en una oportunidad de consolidación comunitaria y permanencia digna.

Este enfoque puede resultar especialmente pertinente para el contexto valenciano porque sirve como referencia técnica válida, sostenible y replicable. No obstante, para que iniciativas de este tipo puedan desplegarse con eficacia, es imprescindible un marco normativo autonómico que las permita y fomente. En otras comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, ya existen instrumentos legales específicos que reconocen el papel de las entidades sociales como operadores legítimos de vivienda. En la Comunitat Valenciana todavía hace falta una regulación clara que habilite de forma efectiva la cesión de suelo o viviendas a entidades sociales, la financiación de proyectos mixtos o la consolidación de fórmulas de tenencia intermedia como el alquiler con acompañamiento.

Contar con este marco jurídico permitiría avanzar en fórmulas de colaboración público-social estables, profesionalizadas y fiscalizables, desde las que las entidades puedan contribuir a ampliar el parque de vivienda asequible con criterios de justicia, eficiencia y responsabilidad. La movilización de vivienda vacía, los convenios de gestión social con ayuntamientos o la integración de operadores sociales en planes de emergencia habitacional son solo algunos ejemplos.

Será necesaria, pues, una apuesta decidida por este tipo de modelos, en los que la vivienda se conciba como una herramienta clave de inclusión. Y respaldar públicamente el desarrollo de experiencias inspiradas en el modelo de Hàbitat3 promoverá su estudio y difusión como buena práctica. La viabilidad de una futura iniciativa piloto en la Comunitat Valenciana —impulsada por entidades con trayectoria en gestión social de vivienda— dependerá, en última instancia, del compromiso institucional y de la creación de condiciones normativas favorables.

La vivienda, entendida desde esta óptica, no es un recurso de emergencia, sino una infraestructura social básica. Debe planificarse, financiarse, gestionarse y evaluarse con criterios sociales, económicos y jurídicos que permitan su sostenibilidad y su adaptación a las realidades locales. La intervención social, sin una base habitacional sólida, está condenada a ser transitoria.

La dignidad no empieza en un centro de empleo ni en un aula de formación: empieza en un hogar. Allí donde se puede descansar, proteger a los hijos, estudiar, planificar un futuro. Apostar por modelos como el de Hàbitat3 no es solo una opción ética; es una estrategia de país. La Fundación Novaterra defiende un enfoque desde la convicción técnica y la urgencia social. Porque tenemos la convicción que sin hogar no hay proyecto de vida y, sin proyecto de vida, no hay inclusión posible.